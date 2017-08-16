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13:16 (мск), источник: Sputnik.md

Киртоакэ прокомментировал намерение назвать улицу его именем

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Отстраненный с должности примара Кишинева Дорин Киртоакэ прокомментировал инициативу общественников назвать улицу рядом с очистной станцией в его честь.

Источник: Sputnik.md

Накануне общественная организация «Orașul Meu» начала сбор подписей в поддержку этой инициативы. Они предложили переименовать улицу Лунка Быкулуй в улицу Дорина Киртоакэ. Таким образом, активисты хотят сделать Киртоакэ подарок к его 39-летию, которое он отпраздновал 9 августа.

«Наверное, это надо воспринимать как шутку. В первую очередь, назвать любую улицу, будь то большая или маленькая, в центре или на периферии, даже рядом с очистной станцией, именем человека, это честь. Во-вторых, эта улица недавно отремонтирована, она довольно просторная», — сказал журналистам в среду Киртоакэ.

Общественники своей инициативой хотят обратить внимание на то, что в молдавской столице из-за очистной станции часто неприятно пахнет.

«Сейчас в очистную станцию вложат инвестиции в 30 миллионов евро. В течение трех лет она станет первой очистной станцией в Молдове, работающей по европейским стандартам. Мне делает честь вопрос с переименованием улицы, независимо где. Особенно при жизни. Только маэстро Евгений Дога удостоился чести, чтобы еще при жизни назвали улицу его именем», — добавил Киртоакэ.

Общественная организация намерена собрать 5 тысяч подписей, которые затем передаст в муниципальный совет Кишинева.

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