Киртоакэ прокомментировал намерение назвать улицу его именем
КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Отстраненный с должности примара Кишинева Дорин Киртоакэ прокомментировал инициативу общественников назвать улицу рядом с очистной станцией в его честь.
КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Отстраненный с должности примара Кишинева Дорин Киртоакэ прокомментировал инициативу общественников назвать улицу рядом с очистной станцией в его честь.
Накануне общественная организация «Orașul Meu» начала сбор подписей в поддержку этой инициативы. Они предложили переименовать улицу Лунка Быкулуй в улицу Дорина Киртоакэ. Таким образом, активисты хотят сделать Киртоакэ подарок к его 39-летию, которое он отпраздновал 9 августа.
«Наверное, это надо воспринимать как шутку. В первую очередь, назвать любую улицу, будь то большая или маленькая, в центре или на периферии, даже рядом с очистной станцией, именем человека, это честь.
Общественники своей инициативой хотят обратить внимание на то, что в молдавской столице
«Сейчас в очистную станцию вложат инвестиции в 30 миллионов евро. В течение трех лет она станет первой очистной станцией в Молдове, работающей по европейским стандартам. Мне делает честь вопрос с переименованием улицы, независимо где. Особенно при жизни. Только маэстро Евгений Дога удостоился чести, чтобы еще при жизни назвали улицу его именем», — добавил Киртоакэ.
Общественная организация намерена собрать 5 тысяч подписей, которые затем передаст в муниципальный совет Кишинева.