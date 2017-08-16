Россия выступила против усиления экономического давления на КНДР

Источник: AP 2017

СБ ООН принял 5 августа новую резолюцию, предусматривающую ограничения импорта угля, железной руды и морепродуктов из КНДР, после двух испытаний в июле баллистических ракет, которые, как утверждают в Пхеньяне, могут долететь до территории США. По подсчетам американцев, полное выполнение санкций против КНДР позволит сократить ежегодные валютные доходы Пхеньяна, составляющие сейчас около 3 миллиардов долларов, на треть.

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«Мы не можем поддерживать тех идей, которые некоторые наши партнеры продолжают вынашивать, и которые направленные буквально на экономическое удушение Северной Кореи со всеми негативными, трагическими гуманитарными последствиями для граждан КНДР. Мы исходим из того во всех без исключения резолюциях СБ ООН, в которых уже были введены очень серьезные меры экономического воздействия, содержались обязательства СБ ООН продолжать поддерживать процесс возвращения к политическим переговорам», — сказал Лавров на пресс-конференции.

КНДР, несмотря на санкции СБ ООН, не прекращает проведения ракетных испытаний под предлогом защиты от военной агрессии США и их союзников. На прошлой неделе ситуация вокруг Корейского полуострова накалилась еще больше после обмена резкими заявлениями между КНДР и США.

Северная Корея пообещала выпустить баллистические ракеты в район Гуама, где расположены американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал, что если лидер КНДР Ким Чен Ын «сделает что-то с Гуамом, с Северной Кореей произойдет такое событие, которого еще никто никогда не видывал».

Ранее главы внешнеполитических ведомств России и Китая выступили с совместным заявлением по проблемам Корейского полуострова (план «двойного замораживания»). В частности, обе страны предложили КНДР объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от проведения учений в регионе. Предполагается, что параллельно противостоящие стороны приступят к переговорам и утвердят общие принципы взаимоотношений, включающих неприменение силы и намерение прилагать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова. Россия также предложила разработать дорожную карту постепенного восстановления доверия и создания условий для возобновления шестисторонних переговоров.