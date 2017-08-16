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13:39 (мск), источник: NewsKo

Госстройнадзор проверяет документы по манежу «Пермь Великая»

Во вторник, 15 августа, заместитель министра физической культуры, спорта и туризма Татьяна Чеснокова сообщила «Новому компаньону», что первый заместитель председателя правительства Пермского края Владимир Рыбакин в конце июля подписал акт о приёмке работ по манежу «Пермь Великая».

Документация сейчас проходит проверку Госстройнадзора.

«В ближайшее время планируется выдать заключение о работах. Потом должно быть выдано разрешение на ввод в эксплуатацию здания. Все строительные работы по манежу завершены и все замечания подрядчик устранил», — сказала Татьяна Чеснокова.

Напомним, о том, что манеж «Пермь Великая» построен, стало известно в июне этого года. Однако процесс согласования разрешительной документации затягивается. В конце июня врио губернатора Максим Решетников говорил, что постоянные срывы сроков отчасти происходят из-за разногласий ответственных лиц:

«Два месяца я слушал дискуссию между минспорта, который считает, что объект так сдавать нельзя, и Владимиром Рыбакиным, который говорил, что объект готов к сдаче», — заявил Максим Решетников региональным СМИ.

Конечным сроком сдачи объекта врио губернатора называл 30 июля.

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