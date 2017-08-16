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14:32 (мск), источник: АиФ Самара

Власти региона продолжают требовать долги Березовского перед областью

Долг Березовского перед Самарской областью признан в размере 13,5 млн. фунтов стерлингов.

Работы по взысканию долга Бориса Березовского перед регионом продолжаются, сообщает правительство Самарской области.

На прошедшем в среду, 16 августа заседании правительства Самарской области одобрено постановление «О заключении мирового соглашения», необходимое для продолжения работы по взысканию долга Бориса Березовского перед регионом.

В настоящее время британскими юрисдикционными органами рассматривается спор о признании долга умершего Б. А. Березовского в порядке медиации. В результате достигнута договоренность о признании за Самарской областью долга в размере 13,5 миллионов фунтов стерлингов.

В этой связи британской юридической компанией Pinsent Masons LLP, представляющей интересы Самарской области в Великобритании, совместно с Главным правовым управлением администрации губернатора Самарской области подготовлено необходимое для продолжения данной работы мировое соглашение.

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