Власти региона продолжают требовать долги Березовского перед областью
Долг Березовского перед Самарской областью признан в размере 13,5 млн. фунтов стерлингов.
Долг Березовского перед Самарской областью признан в размере 13,5 млн. фунтов стерлингов.
Работы по взысканию долга Бориса Березовского перед регионом продолжаются, сообщает правительство Самарской области.
На прошедшем в среду, 16 августа заседании правительства Самарской области одобрено постановление «О заключении мирового соглашения», необходимое для продолжения работы по взысканию долга Бориса Березовского перед регионом.
В настоящее время британскими юрисдикционными органами рассматривается спор о признании долга умершего Б. А. Березовского в порядке медиации. В результате достигнута договоренность о признании за Самарской областью долга в размере 13,5 миллионов фунтов стерлингов.
В этой связи британской юридической компанией Pinsent Masons LLP, представляющей интересы Самарской области в Великобритании, совместно с Главным правовым управлением администрации губернатора Самарской области подготовлено необходимое для продолжения данной работы мировое соглашение.