Власти региона продолжают требовать долги Березовского перед областью

Работы по взысканию долга Бориса Березовского перед регионом продолжаются, сообщает правительство Самарской области.

На прошедшем в среду, 16 августа заседании правительства Самарской области одобрено постановление «О заключении мирового соглашения», необходимое для продолжения работы по взысканию долга Бориса Березовского перед регионом.

В настоящее время британскими юрисдикционными органами рассматривается спор о признании долга умершего Б. А. Березовского в порядке медиации. В результате достигнута договоренность о признании за Самарской областью долга в размере 13,5 миллионов фунтов стерлингов.