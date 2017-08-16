Путин попросил не ставить ведомственные инструкции выше закона

Участники совещания по развитию транспортной инфраструктуры на Северо-Западе РФ обратили внимание президента на ситуации, когда грузы, которые перемещаются внутри России, подвергаются таможенным процедурам. По их словам, причина состоит в том, что, несмотря на поправки в закон, ряд ведомств разослал на места специальные методические письма.