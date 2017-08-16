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14:26 (мск), источник: Sputnik.by

Путин объяснил, на каких условиях в Беларусь будет поставляться нефть

МИНСК, 16 авг — Spuntik. Вопрос поставок российской нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы был поднят на совещании у президента РФ Владимира Путина по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России.

Источник: AP 2017

Глава РЖД Олег Белозеров доложил президенту РФ Владимиру Путину об отказе белорусских НПЗ от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры.

«По нефтеналиву мы дали 50-процентную скидку для перевозки с белорусских заводов, но белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Прибалтики», — сказал Белозеров.

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Свою позицию белорусские производители объясняют наличием долгосрочных контрактов.

«Мы ведем дискуссию, они говорят, что у них долгосрочные контракты на эту тему заключены, но мы стараемся выстраивать с ними диалог», — отметил глава РЖД.

В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости обсудить этот вопрос в более широком формате и предложил увязать поставки нефти на белорусские НПЗ с транспортировкой выработанных нефтепродуктов через Россию.

«Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры», — сказал Путин на совещании.

В первом квартале 2017 года из-за неурегулированного нефтегазового спора между Россией и Беларусью были сильно ограничены поставки российской нефти на белорусские НПЗ. РФ восстановила экспорт в плановых объемах только в середине апреля, после переговоров президентов двух стран в Санкт-Петербурге.

Белорусским НПЗ для работы со 100% загрузкой мощностей по первичной переработке нефти требуется 6 миллионов тонн нефти ежеквартально.

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