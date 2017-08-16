Алиханов попросил Путина профинансировать строительство онкоцентра до 2019 года

Алиханов отметил, что на начало строительства онкоцентра Калининградской области выделили 350 млн рублей, однако основные средства на 2018 и 2019 годы ещё не заложены. «Прошу Вас дать соответствующее поручение», — обратился он к Путину.

27 июля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о направлении субсидий на строительство онкологического центра в Калининграде. 1 августа правительство опубликовало распоряжение о выделении 350 млн рублей на работы на объекте. Субсидии предоставлены из резервного фонда. Планируется, что они помогут ввести онкоцентр в эксплуатацию в 2019 году.