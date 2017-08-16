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16:07 (мск), источник: Клопс.ru

Алиханов попросил Путина профинансировать строительство онкоцентра до 2019 года

Средства на строительство онкоцентра в Калининградской области пока выделены только на 2017 год. Об этом сообщил врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в среду, 16 августа.

Источник: Клопс.ru

Алиханов отметил, что на начало строительства онкоцентра Калининградской области выделили 350 млн рублей, однако основные средства на 2018 и 2019 годы ещё не заложены. «Прошу Вас дать соответствующее поручение», — обратился он к Путину.

27 июля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о направлении субсидий на строительство онкологического центра в Калининграде. 1 августа правительство опубликовало распоряжение о выделении 350 млн рублей на работы на объекте. Субсидии предоставлены из резервного фонда. Планируется, что они помогут ввести онкоцентр в эксплуатацию в 2019 году.

Утром 16 августа Владимир Путин провёл совещание по вопросам развития транспортной инфраструктуры Северо-Запада России. В рамках мероприятия президент потребовал субсидировать авиабилеты в Калининград в полном объеме или убрать НДС на перелеты по этому направлению, начать строительство морского терминала в Пионерском в 2017 году, а также реконструировать приграничные погранпереходы на северо-западе страны. Министр транспорта Максим Соколов заявил на встрече, что Калининградская область получит 1 млрд 250 тысяч рублей на ремонт региональных дорог в ближайшие два года. Глава государства прилетел в Калининградскую область с рабочим визитом ночью 16 августа.

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