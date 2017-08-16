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15:14 (мск), источник: Вести - Калининград

Владимир Путин встретился с Антоном Алихановым

Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.

Встреча состоялась по завершении совещания по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада страны.

Президент, в частности, поручил главе региона завершить строительство объездной автодороги вокруг Калининграда и довести до логического завершения решение по освобождению авиаперевозок в регион от НДС, сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин также дал указание Антону Алиханову обратить внимание на решение проблем, о которых местные жители сообщали в ходе «Прямой линии» с главой государства. Отдельно обсуждалось социально-экономическое положение в Калининградской области.

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