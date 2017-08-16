Владимир Путин встретился с Антоном Алихановым
Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.
Владимир Путин провёл рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области Антоном Алихановым.
Встреча состоялась по завершении совещания по развитию транспортной инфраструктуры
Президент, в частности, поручил главе региона завершить строительство объездной автодороги вокруг Калининграда и довести до логического завершения решение по освобождению авиаперевозок в регион от НДС, сообщает
Владимир Путин также дал указание Антону Алиханову обратить внимание на решение проблем, о которых местные жители сообщали в ходе «Прямой линии» с главой государства. Отдельно обсуждалось