Президент РТ раскритиковал чиновников за ошибки в декларациях: наказаны 4 министра

Так, по словам президента, по итогам проверки были выявлены нарушения в отношении 17 руководителей.

— Это не ошибки, это халатное отношение к исполнению обязанностей. Некоторые руководители в этот список попали дважды, — отметил глава республики, добавив, что по итогам за нарушение антикоррупционных требований в РТ наказаны четыре министра.

Также в ходе заседания прокурор Татарстана Илдус Нафиков отметил, что за текущий год в республике пресечено более 400 преступлений коррупционной направленности, выявлено более 1300 нарушений законодательства о противодействии коррупции, из которых при представлении сведений о доходах — 321 нарушение.