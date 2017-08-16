Президент РТ раскритиковал чиновников за ошибки в декларациях: наказаны 4 министра

Так, по словам президента, по итогам проверки были выявлены нарушения в отношении 17 руководителей.
— Это не ошибки, это халатное отношение к исполнению обязанностей. Некоторые руководители в этот список попали дважды, — отметил глава республики, добавив, что по итогам за нарушение антикоррупционных требований в РТ наказаны четыре министра.
Также в ходе заседания прокурор Татарстана Илдус Нафиков отметил, что за текущий год в республике пресечено более 400 преступлений коррупционной направленности, выявлено более 1300 нарушений законодательства о противодействии коррупции, из которых при представлении сведений о доходах — 321 нарушение.
— С целью их устранения внесено более 600 представлений, объявлено 23 предостережения, привлечены к дисциплинарной ответственности 33 должностных лица, — цитирует слова Нафикова пресс-служба президента РТ.