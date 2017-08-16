Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил страны предусмотрел меры на случай вторжения российской армии.
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Генеральный штаб Вооруженных сил страны предусмотрел меры на случай вторжения российской армии.
Согласно измышлениям чиновника, наступление может произойти в ходе
«Мы отслеживаем ситуацию. Мы знаем обо всех передвижениях российских войск к нашей границе. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть, и мы будем реагировать адекватно на те угрозы, которые есть, и которые несут собой те учения», — заявил Полторак.
По его словам, Генштаб предусмотрел ряд мер, адекватных этим угрозам. Он добавил, что происходящее на границах Украины расценивается Киевом как недружественные шаги.
Ранее украинские официальные лица уже высказывали озабоченность
В свою очередь, российские и белорусские официальные лица подчеркивают, что маневры не носят агрессивного характера. Министр обороны Белоруссии Андрей Равков называл спекуляции по поводу передислокации на территорию страны российской военной техники попыткой «неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы
В стратегических учениях «Запад-2017» будут принимать участие военные России и Белоруссии. Аналогичные совместные учения проводились в 2009 и 2013 годах.
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