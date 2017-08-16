Министр обороны Украины заявил о готовности к вторжению России

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Согласно измышлениям чиновника, наступление может произойти в ходе российско-белорусских учений «Запад-2017», которые состоятся 14−20 сентября . Об этом глава ведомства сказал в среду, 16 августа, передает агентство УНИАН.

«Мы отслеживаем ситуацию. Мы знаем обо всех передвижениях российских войск к нашей границе. Мы понимаем, какие угрозы могут возникнуть, и мы будем реагировать адекватно на те угрозы, которые есть, и которые несут собой те учения», — заявил Полторак.

По его словам, Генштаб предусмотрел ряд мер, адекватных этим угрозам. Он добавил, что происходящее на границах Украины расценивается Киевом как недружественные шаги.

Ранее украинские официальные лица уже высказывали озабоченность из-за российско-белорусских учений. Так, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выражал мнение, что Москва таким образом захватит Белоруссию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов говорил, что российская армия будет отрабатывать наступление на Польшу и Литву.

В свою очередь, российские и белорусские официальные лица подчеркивают, что маневры не носят агрессивного характера. Министр обороны Белоруссии Андрей Равков называл спекуляции по поводу передислокации на территорию страны российской военной техники попыткой «неких маргинальных структур получить политические дивиденды или повысить свой рейтинг за счет эксплуатации темы белорусско-российских взаимоотношений».