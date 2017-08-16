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15:54 (мск), источник: Uralpress.ru

Борис Дубровский дал наказ исполняющей обязанности главы Чесменского района

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел встречу с исполняющим обязанности главы Чесменского района Татьяной Жморщук и обозначил перед руководителем муниципалитета ряд приоритетных задач.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, и.о. главы рекомендовано сосредоточиться на развитии основной в экономике региона отрасли — сельском хозяйстве.

Как доложила Татьяна Жморщук, несмотря не неблагоприятные погодные условия аграрии района планируют собрать больший урожай, чем в прошлом году. «Всего же у нас 117 тысяч гектаров пахотных земель, из них 92 тысячи засеяно зерновыми культурами», — пояснила Татьяна Жморщук.

Также Борис Дубровский поручил главе усилить работу в сфере развития малого и среднего предпринимательства. Необходимо активизировать деятельность по привлечению дополнительных инвестиций в экономику района, что приведет к росту числа рабочих мест.

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