Борис Дубровский дал наказ исполняющей обязанности главы Чесменского района

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, и.о. главы рекомендовано сосредоточиться на развитии основной в экономике региона отрасли — сельском хозяйстве.

Как доложила Татьяна Жморщук, несмотря не неблагоприятные погодные условия аграрии района планируют собрать больший урожай, чем в прошлом году. «Всего же у нас 117 тысяч гектаров пахотных земель, из них 92 тысячи засеяно зерновыми культурами», — пояснила Татьяна Жморщук.