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16:45 (мск), источник: РИА Новости

Киев потребовал от Москвы информацию по задержанному в Крыму Лимешко

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации предоставить всю информацию относительно обстоятельств задержания в Крыму украинца Геннадия Лимешко, подозреваемого в подготовке диверсий, сообщила официальный представитель украинского МИД Марьяна Беца.

Источник: РИА "Новости"

Центр общественных связей ФСБ России сообщил во вторник о задержании агента Службы безопасности Украины Лимешко, готовившего серию терактов в Крыму. По данным ФСБ, он должен был привести в негодное состояние линии электропередачи Судак — Новый Свет для прекращения подачи электроэнергии, поджечь лес в районе Судак — Рыбачье — Алушта, обеспечить обвал горных пород для перекрытия автомобильной трассы Судак — Новый Свет, а также поджечь один из объектов коммунального хозяйства в районе поселка Рыбачье. СБУ назвала информацию о задержании Лимешко провокацией.

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«Мы направили соответствующую ноту в МИД Российской Федерации с требованием предоставить всю имеющуюся об обстоятельствах задержания информацию», — сказала Беца в среду в эфире украинской службы «Радио Свобода».

При этом она отметила, что пока нет информации о том, предоставляется ли Лимешко правовая защита и встречался ли он с адвокатом.

«Как только такая информация будет, то несомненно мы будем подключаться. Мы вообще в целом рассматриваем последние события на территории оккупированного Крыма как очень катастрофические, потому что репрессии только усиливаются со стороны Кремля в отношении граждан Украины, и только за последний месяц было вынесено как минимум пять политически мотивированных приговоров», — заявила Беца.

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