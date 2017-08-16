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17:31 (мск), источник: Sputnik.by

Новицкий ответил Лукашенко: в космосе дверью не хлопнешь!

Президент Беларуси встретился с летчиком космонавтом Олегом Новицким во Дворце Независимости.

Источник: Sputnik.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился во Дворце Независимости с Героем России, космонавтом Олегом Новицким, уроженцем нашей страны. Беседа носила теплый характер, президент поинтересовался условиями работы на МКС, ближайшими планами нашего земляка и подарил космонавту уникальный экземпляр книги с личным автографом.

«Я, как человек не очень любящий замкнутые пространства, когда смотрю, как вы там кувыркаетесь… А в космос не выйдешь, не отдохнешь»! — сказал Лукашенко.

«И дверью не хлопнешь», — добавил Новицкий.

Собеседники обменялись подарками. Новицкий подарил президенту фотографию экипажа МКС и свои часы, которые брал в космос, а Лукашенко вручил земляку первый экземпляр книги о белорусской государственности.

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