Новицкий ответил Лукашенко: в космосе дверью не хлопнешь!
Президент Беларуси встретился с летчиком космонавтом Олегом Новицким во Дворце Независимости.
Президент Беларуси встретился с летчиком космонавтом Олегом Новицким во Дворце Независимости.
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился во Дворце Независимости с Героем России, космонавтом Олегом Новицким, уроженцем нашей страны. Беседа носила теплый характер, президент поинтересовался условиями работы на МКС, ближайшими планами нашего земляка и подарил космонавту уникальный экземпляр книги с личным автографом.
«Я, как человек не очень любящий замкнутые пространства, когда смотрю, как вы там кувыркаетесь… А в космос не выйдешь, не отдохнешь»! — сказал Лукашенко.
«И дверью не хлопнешь», — добавил Новицкий.
Собеседники обменялись подарками. Новицкий подарил президенту фотографию экипажа МКС и свои часы, которые брал в космос, а Лукашенко вручил земляку первый экземпляр книги о белорусской государственности.