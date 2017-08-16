Новицкий ответил Лукашенко: в космосе дверью не хлопнешь!

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился во Дворце Независимости с Героем России, космонавтом Олегом Новицким, уроженцем нашей страны. Беседа носила теплый характер, президент поинтересовался условиями работы на МКС, ближайшими планами нашего земляка и подарил космонавту уникальный экземпляр книги с личным автографом.

«Я, как человек не очень любящий замкнутые пространства, когда смотрю, как вы там кувыркаетесь… А в космос не выйдешь, не отдохнешь»! — сказал Лукашенко.