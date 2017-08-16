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18:24 (мск), источник: Янтарный край

Алиханов похвалился перед Путиным продолжительность. жизни в Калининградской области

В Калининградской области в городе Пионерском, сегодня, 16 августа 2017 года, президент РФ Владимир Путин обсудил с врио губернатора Антоном Алихановым экономическую ситуацию в регионе.

Источник: Правительства Калининградской области

По словам Антона Алиханова, за последние два года положительные тенденции достигнуты по таким показателям как продолжительность жизни и миграционная привлекательность территории, прокомментировали в Калининграде сегодня, 16 августа 2017 года, собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в пресс-службе правительства Калининградской области.

Социально-экономическое развитие Калининградской области за период 2016 — начало 2017 года, в целом, характеризуется рядом положительных тенденций. Продолжительность жизни у нас практически 72 года. Это выше среднероссийского. Снижается смертность — по этому показателю мы лучше, чем в среднем по России и Северо-Западу. Продолжает оставаться высокой миграционная привлекательность. При этом уровень регистрируемой безработицы удалось снизить до 0,9 процента — это неплохой показатель.
Антон Алиханов

Положительную динамику в экономике Калининградской области демонстрируют показатели промышленного производства, обрабатывающей промышленности, инвестиции в основной капитал. Этот рост, по словам Антона Алиханова, обеспечили меры поддержки, которые заработали в регионе в рамках исполнения президентского поручения после отмены с 1 апреля 2016 года таможенных преференций для калининградских предприятий. Речь идет о субсидиях на поддержку рынка труда. В прошлом году их сумма составила 26 млрд рублей, а в текущем году предприятиям перечислен почти 31 млрд.

«Это стало возможным благодаря тем мерам, которые принимались в соответствии с вашими поручениями», — заявил президенту Антон Алиханов, отметив, что эта мера поддержки позволила избежать коллапса в экономике.

Алиханов также считает эффективным принятое в прошлом году решение о троекратном — со 150 до 50 млн рублей, — снижении минимального порога инвестиций для резидентов ОЭЗ Калининградской области. Эта льгота заработала для инвесторов в сфере туризма, рекреации и обработки.

«Прошлый год был просто рекордным: у нас появилось 26 новых резидентов, при том, что всего их сейчас 130», — сообщил врио губернатора.

Антон Алиханов также рассказал о работе над новыми льготами и преференциями, которые, по его словам, «вновь сделают Калининградскую область вновь одной из самых привлекательных особых экономических зон в России».

Было ваше отдельное поручение по поводу разработки нового закона о Особой экономической зоне в Калининградской области. Мы долго работали над этим проектом. В тяжелых дискуссиях провели достаточно большое количество времени. Несмотря на все разногласия, мы пришли к единой позиции, и 8 августа правительство России внесло законопроект в Госдуму. Мы приложим все усилия для того, чтобы законопроект попал Вам на подпись до конца этого года.
Антон Алиханов

И еще. Федеральные власти продолжат поддержку проекта строительства онкологического центра в Калининграде.

«Раз начали, надо будет завершать», — заявил Владимир Путин, комментируя строительство калининградского онкоцентра.

Антон Алиханов отметил, что принятое недавно благодаря президенту решение о выделении 350 миллионов рублей позволит начать строительство онкоцентра в текущем году. По его словам, поддержка первого лица государства потребуется также для того, чтобы обеспечить дальнейшее финансирование проекта на 2018−2019 годы.

«Только Вы можете решить этот вопрос, и прошу Вас дать соответствующее поручение. Все калининградцы надеются на вашу поддержку», — обратился к Владимиру Путину врио губернатора.

По его словам, совершенствование онкологической службы является одной из приоритетных задач в развитии здравоохранения региона.

«Месяц назад мы открыли центр женского здоровья. За первый месяц работы диагностику в этом центре прошли 3,5 тысячи женщин. Огромный спрос! У нас даже “упали” телефонные линии: столько было звонков, обращений через сайт. Мы приняли решение до конца года открыть такой же центр на востоке области, в городе Черняховске», — рассказал Антон Алиханов.

Также он доложил президенту о реализации в регионе проекта «Бережливая поликлиника», который направлен на повышение эффективности обслуживания населения в этих учреждениях. По словам Антона Алиханова, на первом этапе в проекте участвовали две пилотные поликлиники, второй охватывает уже 20 учреждений.

«Все поликлиники охватим уже в следующем году. Этот проект серьезно повышает социальное самочувствие: людям меньше времени приходится стоять в очередях, выстраивается логистика, качественное информационное обеспечение», — заявил Антон Алиханов.

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Алиханов похвалился перед Путиным продолжительность. жизни в Калининградской области
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