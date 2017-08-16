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18:55 (мск), источник: ТАСС

Пентагон: ракетная и ядерная программы КНДР угрожают России, КНР и США

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, находящийся в Китае с официальным визитом, заявил, что ракетная и ядерная программы КНДР угрожают мировому сообществу, в том числе России, КНР и Соединенным Штатам.

Об этом сообщил в среду официальный представитель комитета капитан Даррин Джеймс.

«Генерал Данфорд дал четко понять, что ракетная и ядерная программы Северной Кореи угрожают всему мировому сообществу, включая Китай, Россию, США и наших союзников. Он подчеркнул, что США и Китай ставят перед собой одну и ту же цель — денуклеаризацию Корейского полуострова мирными средствами», — отметил представитель ВС США.

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По мнению Данфорда, действия Пхеньяна «угрожают экономической и военной безопасности» Пекина. Генерал вновь призвал КНР «усилить давление на северокорейский режим». Он в очередной раз указал на «решимость Америки использовать полный спектр военного потенциала для защиты своих союзников в Республике Корея и Японии, а также своей собственной территории», если «предпочтительные дипломатические и экономические мирные варианты потерпят неудачу».

Джеймс отметил, что Данфорд и начальник генерального штаба Народно-освободительной армии Китая Фан Фэнхуэй «провели откровенный обмен мнениями по вопросам, в которых проявляются противоречия в двусторонних отношениях».

«Генерал указал, что устранение разногласий посредством диалога военачальников необходимо для того, чтобы противоречия не переросли в кризисы», — отметил представитель ВС. По его словам, Данфорд и Фан Фэнхуэй «не стеснялись в выражениях, когда обсуждали вопросы, вызывающие обеспокоенность у обеих стран», в том числе и ситуацию в КНДР.

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозеф Данфорд в понедельник впервые прибыл с официальным визитом в Китай.

6 комментариевк этой статье
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Комментарии6
Комментарии
6
Малютин В.В.
во как...."любовный" треугольник, КНДР угрожает России, Россия угрожает США, США угрожают КНДР.....у пентагона гон....:-)))
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