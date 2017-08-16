Пентагон: ракетная и ядерная программы КНДР угрожают России, КНР и США

Об этом сообщил в среду официальный представитель комитета капитан Даррин Джеймс.

«Генерал Данфорд дал четко понять, что ракетная и ядерная программы Северной Кореи угрожают всему мировому сообществу, включая Китай, Россию, США и наших союзников. Он подчеркнул, что США и Китай ставят перед собой одну и ту же цель — денуклеаризацию Корейского полуострова мирными средствами», — отметил представитель ВС США.

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По мнению Данфорда, действия Пхеньяна «угрожают экономической и военной безопасности» Пекина. Генерал вновь призвал КНР «усилить давление на северокорейский режим». Он в очередной раз указал на «решимость Америки использовать полный спектр военного потенциала для защиты своих союзников в Республике Корея и Японии, а также своей собственной территории», если «предпочтительные дипломатические и экономические мирные варианты потерпят неудачу».

Джеймс отметил, что Данфорд и начальник генерального штаба Народно-освободительной армии Китая Фан Фэнхуэй «провели откровенный обмен мнениями по вопросам, в которых проявляются противоречия в двусторонних отношениях».

«Генерал указал, что устранение разногласий посредством диалога военачальников необходимо для того, чтобы противоречия не переросли в кризисы», — отметил представитель ВС. По его словам, Данфорд и Фан Фэнхуэй «не стеснялись в выражениях, когда обсуждали вопросы, вызывающие обеспокоенность у обеих стран», в том числе и ситуацию в КНДР.