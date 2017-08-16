Лукашенко произвел назначения в Министерстве обороны
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Беларуси — новый начальник управления связи.
В Генеральном штабе Вооруженных Сил Беларуси — новый начальник управления связи.
МИНСК, 16 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указы о назначениях на должности в оборонном ведомстве страны, сообщили в среду в
Оба указа о назначениях были подписаны 16 августа.
«Начальником связи Вооруженных Сил — начальником управления связи Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь назначен Олег Мищенко», — сообщили Sputnik в президентской
Соответствующий Указ глава государства подписал сегодня.
Еще одним указом президент назначил Юрия Шаплавского начальником Департамента транспортного обеспечения министерства обороны, сообщили в