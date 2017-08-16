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19:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Пресс-службу Белого дома временно возглавила 28-летняя пиарщица-модель

И.о. директора по связям с общественностью Белого дома назначена 28-летняя Хоуп Хикс (Hope Hicks). Она поможет в поиске человека, который мог бы занять эту должность на постоянной основе, сообщает The New York Times со ссылкой на администрацию США.

Источник: AP 2017

По данным The Washington Post, Хикс, также занимающая пост директора по стратегическим коммуникациям, будет работать с пресс-секретарем администрации Сарой Сандерс. Газета отмечает, что полномочия Хикс в сфере связей с общественностью будут расширены.

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Должность директора по связям с общественностью Белого дома стала вакантной 31 июля после ухода Энтони Скарамуччи. Он покинул американскую администрацию всего через 10 дней после назначения. Накануне он публично обматерил предыдущего руководителя аппарата Райнса Прибуса из-за подозрений в утечках информации.

Хикс была пресс-секретарем Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании. В круг ее обязанностей входило общение с прессой и ведение страниц в социальных сетях от имени республиканца.

В 2014 году она получила работу в Trump Organization — основной компании нынешнего президента США. За несколько лет до этого начала сотрудничать с Иванкой Трамп по ее линии модной одежды. В 11-летнем возрасте Хикс стала моделью, ее услугами пользовался бренд Ralph Lauren.

2 комментарияк этой статье
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Комментарии2
Комментарии
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это не старший брат украины - это близнец!
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