Пресс-службу Белого дома временно возглавила 28-летняя пиарщица-модель

Источник: AP 2017

По данным The Washington Post, Хикс, также занимающая пост директора по стратегическим коммуникациям, будет работать с пресс-секретарем администрации Сарой Сандерс. Газета отмечает, что полномочия Хикс в сфере связей с общественностью будут расширены.

Должность директора по связям с общественностью Белого дома стала вакантной 31 июля после ухода Энтони Скарамуччи. Он покинул американскую администрацию всего через 10 дней после назначения. Накануне он публично обматерил предыдущего руководителя аппарата Райнса Прибуса из-за подозрений в утечках информации.

Хикс была пресс-секретарем Дональда Трампа в ходе его предвыборной кампании. В круг ее обязанностей входило общение с прессой и ведение страниц в социальных сетях от имени республиканца.