Трамп распустил два совета при Белом доме

Источник: Reuters

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«Вместо того, чтобы подвергать давлению бизнесменов из совета по производству и форума по стратегии и политике, я распускаю оба. Спасибо всем!» — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Заявление последовало на фоне отставок ряда членов комитетов в ответ на слова Трампа о событиях в Шарлоттсвилле. Так, накануне о выходе объявил глава крупнейшей федерации профсоюзов в США AFL-CIO Ричард Трамка.

В минувшие выходные в Шарлоттсвилле (штат Виргиния) прошли столкновения между ультраправыми и левыми активистами. В результате наезда автомобиля на толпу один человек погиб, еще двое полицейских погибли при падении вертолета, обеспечивавшего охрану порядка. Пострадали десятки человек.