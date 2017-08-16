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21:21 (мск), источник: Nur.kz

«Юрта на колесах» вызвала интерес у Назарбаева

Изобретатель теперь намерен презентовать свое творение на международной выставке EXPO в Астане.

Источник: Nur.kz

В Шымкенте местный изобретатель презентовал «юрту на колесах», передает телеканал «Хабар 24».

Ремесленник Еркинбек Букебаев давно известен своими необычными идеями. Это уже третье творение мастера.

Не так давно он изготовил передвижной плодоовощной ларек. Это очень удивило горожан, так же как и «юрта на колесах».

Неподдельный интерес она вызвала даже у Президента страны Нурсултана Назарбаева во время рабочей поездки по региону. Тогда инновационному проекту даже дали название «Қазақ арбасы».

На создание народному мастеру хватило всего шесть месяцев. Некоторые детали пришлось заказывать из-за границы.

Свое творение, которое объединяет национальное ремесло и современные технологии, изобретатель теперь намерен презентовать на международной выставке EXPO в Астане.

«Впервые во всем мире мы демонстрируем технологию, где в обустройстве обычной юрты присутствует механизированная часть. Нам удалось совместить технологические достижения XXI века с нашим национальным достоянием. Мы учитывали все современные требования в части санитарной гигиены и архитектурного дизайна. Как видите, проект получился неплохой», — говорит изобретатель Еркинбек Букебаев.

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