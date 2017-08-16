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21:56 (мск), источник: Интерфакс

Британский парламент пересмотрит планы по ремонту башни Биг-Бен

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что «неправильно заставлять Биг-Бен молчать четыре года».

Источник: AP 2017

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Британский парламент заявил о намерении пересмотреть план реконструкции башни Елизаветы, согласно которому всемирно известные часы Биг-Бен умолкнут на четыре года. Об этом сообщает в среду агентство Associated Press.

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По его данным, решение о пересмотре плана реконструкции было принято после того, как многие политики раскритиковали столь длительный перерыв. В частности премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «неправильно заставлять Биг-Бен молчать четыре года».

О планах ремонта объявили еще в 2016 году, но тогда сообщалось, что часы будут остановлены на несколько месяцев. На этой неделе в заявлении Палаты общин говорилось, что пауза продлится четыре года — вплоть до 2021 года. Такое решение связано с желанием обеспечить безопасность рабочих, которые будут ремонтировать башню Елизаветы.

Предполагается, что ремонт башни пройдет отдельно от ремонта всего здания парламента. Пока власти Великобритании не согласовали проект, стоимость которого может составить 5,7 млрд фунтов. Высокая стоимость объясняется необходимостью практически полной замены всех инженерных систем, которые не обновлялись с 1950-х годов.

Согласно традиции Биг-Бен звонит каждые 15 минут на протяжении последних 157 лет. Последний раз эта традиция нарушалась в 2013 году во время похорон бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер.

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