Минтруд предложил сделать образование чиновников в России непрерывным

«Профессиональное развитие служащего представляет собой повышение его профессионализма и компетентности на системной основе посредством обновления имеющихся и приобретения новых знаний и умений, то есть оно должно быть непрерывным. Именно на это и направлен проект указа», — приводит пресс-служба министерства слова Черкасова. Замглавы Минтруда напомнил о внедренном ранее новом подходе к профподготовке чиновников, предусматривающем получение ими навыков в течение всего периода прохождения госслужбы.