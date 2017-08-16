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16 августа, источник: Интерфакс

США назвали работу с Россией по Сирии отправной точкой для сотрудничества

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Вашингтон считает работу с Москвой над созданием зон деэскалации в Сирии отправной точкой в сотрудничестве США и России, заявила в ходе брифинга в среду представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт.

Источник: AP 2017
Одна из областей, по которой мы сотрудничали достаточно неплохо, это некоторые части территории Сирии, где было объявлено прекращение огня около пяти-шести недель назад… И в этих областях появилась возможность поступления гуманитарной помощи, и мы очень этим довольны.
Хизер Нойерт
Представитель Госдепартамента США

Она отметила, что США намерены взять «этот момент в качестве отправной точки и начинаем выстраивать дальше (отношения с РФ — ИФ)».

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«Мы две ядерные державы, и две ядерные державы не могут в этом мире сосуществовать хорошо без каких-либо взаимоотношений», — добавила она.

Также представитель США сказала, что, несмотря на готовность налаживать отношения с Россией, Вашингтон не намерен уступать Москве в вопросах, касающихся американских интересов.

«Не сомневайтесь, у наших стран есть расхождения в позициях по многим вопросам, где у нас нет точек соглашения, и мы продолжим настойчиво продвигать американские интересы и цели по безопасности», — сказала Нойерт.

«Когда ранее в этом году пришла эта администрация, мы взглянули на наши отношения с Россией и сказали, что они находятся на низком уровне», — добавила она.

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