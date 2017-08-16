США назвали работу с Россией по Сирии отправной точкой для сотрудничества

Источник: AP 2017

Одна из областей, по которой мы сотрудничали достаточно неплохо, это некоторые части территории Сирии, где было объявлено прекращение огня около пяти-шести недель назад… И в этих областях появилась возможность поступления гуманитарной помощи, и мы очень этим довольны. Хизер Нойерт Представитель Госдепартамента США

Она отметила, что США намерены взять «этот момент в качестве отправной точки и начинаем выстраивать дальше (отношения с РФ — ИФ)».

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«Мы две ядерные державы, и две ядерные державы не могут в этом мире сосуществовать хорошо без каких-либо взаимоотношений», — добавила она.

Также представитель США сказала, что, несмотря на готовность налаживать отношения с Россией, Вашингтон не намерен уступать Москве в вопросах, касающихся американских интересов.

«Не сомневайтесь, у наших стран есть расхождения в позициях по многим вопросам, где у нас нет точек соглашения, и мы продолжим настойчиво продвигать американские интересы и цели по безопасности», — сказала Нойерт.