На Украине открыли дело о публикации решения по «миллиардам» Януковича

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В нем указывается, что месяц назад организация обратилась к Лутковской с просьбой наказать виновных в нарушении права на общественный доступ к информации о конфискованных средствах режима Януковича.

По данным организации, приговор о конфискации до сих пор не внесен в судебный реестр.

В Transparency International отметили, что открытие дела ускорит работу государственных органов и положит конец нарушениям, связанным с доступом к этим данным.

В конце апреля текущего года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что руководство Ощадбанка начало перечислять в государственный бюджет $1,5 млрд со счетов Януковича. Позднее президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что деньги экс-президента страны пойдут на «восстановление боеспособности украинской армии». Эти деньги были украдены у народа Украины. Сейчас мы вернули их в государственную казну", — сообщал Порошенко на своей странице в Twitter.

Адвокат бывшего украинского лидера Виталий Сердюк заявил о том, что Янукович не имеет отношения к конфискованным со счетов Ощадбанка средствам.