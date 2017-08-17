На Украине открыли дело о публикации решения по «миллиардам» Януковича
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская инициировала открытие дела
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Валерия Лутковская инициировала открытие дела
В нем указывается, что месяц назад организация обратилась к Лутковской с просьбой наказать виновных в нарушении права на общественный доступ к информации о конфискованных средствах режима Януковича.
В Transparency International отметили, что открытие дела ускорит работу государственных органов и положит конец нарушениям, связанным с доступом к этим данным.
В конце апреля текущего года секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что руководство Ощадбанка начало перечислять в государственный бюджет $1,5 млрд со счетов Януковича. Позднее президент Украины Петр Порошенко рассказал о том, что деньги
Адвокат бывшего украинского лидера Виталий Сердюк заявил о том, что Янукович не имеет отношения к конфискованным со счетов Ощадбанка средствам.
«Я полностью опровергаю эту информацию… На руках у меня есть выписки по счетам Виктора Януковича с Ощадбанка, там совершенно другая сумма. Речь идет о 28 млн грн, которые арестованы и которые не конфискуются сейчас», — сообщил адвокат. По его словам, 28 млн грн — это личные сбережения Януковича, с которых были уплачены все налоги. По словам правозащитника, он намерен добиться опровержения информации о конфискации «якобы ранее арестованных несуществующих $1,5 млрд» в суде.