В Саудовской Аравии скончался принц Бандар бен Фахд

Похороны принца пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 17 августа. Это уже третий принц из семьи Аль Сауд, который скончался в текущем году.
В мае в Саудовской Аравии скончался принц Машааль бен Абдель Азиз, руководитель Советом по определению порядка престолонаследия. Ему был 91 год. Об этом сообщал Asharq al-Awsat.
Он занимался определением линии преемственности престола, что является проблемой для королевской династии страны, поскольку количество принцев составляет 7 тыс. человек.
В начале августа в Саудовской Аравии скончался 26-летний принц Сальман бен Абдалла бен Турки Аль Сауд. Портал Eremnews со ссылкой на источник в окружении скончавшегося тогда сообщал, что принц умер от сердечного приступа.
В конце июня король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сменил наследника престола. Вместо Мухаммеда бен Наифа им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман. Он был выбран 31 из 43 членов из Совета верности — семейного совета дома Саудов, который занимается рассмотрением вопросов престолонаследия. Совет был создан в 2007 году.