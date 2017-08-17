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01:52 (мск), источник: РБК

В Саудовской Аравии скончался принц Бандар бен Фахд

Представитель правящей семьи Саудовской Аравии принц Бандар бен Фах бен Саад бен Абдель Рахман Аль Сауд скончался 16 августа. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на заявление королевского суда.

Источник: Reuters

Похороны принца пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 17 августа. Это уже третий принц из семьи Аль Сауд, который скончался в текущем году.

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В мае в Саудовской Аравии скончался принц Машааль бен Абдель Азиз, руководитель Советом по определению порядка престолонаследия. Ему был 91 год. Об этом сообщал Asharq al-Awsat.

Он занимался определением линии преемственности престола, что является проблемой для королевской династии страны, поскольку количество принцев составляет 7 тыс. человек.

В начале августа в Саудовской Аравии скончался 26-летний принц Сальман бен Абдалла бен Турки Аль Сауд. Портал Eremnews со ссылкой на источник в окружении скончавшегося тогда сообщал, что принц умер от сердечного приступа.

В конце июня король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд сменил наследника престола. Вместо Мухаммеда бен Наифа им стал 31-летний сын короля Мухаммед бен Сальман​. Он был выбран 31 из 43 членов из Совета верности — семейного совета дома Саудов, который занимается рассмотрением вопросов престолонаследия. Совет был создан в 2007 году.

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