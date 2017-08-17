В Саудовской Аравии скончался принц Бандар бен Фахд

Источник: Reuters

Похороны принца пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 17 августа. Это уже третий принц из семьи Аль Сауд, который скончался в текущем году.

В мае в Саудовской Аравии скончался принц Машааль бен Абдель Азиз, руководитель Советом по определению порядка престолонаследия. Ему был 91 год. Об этом сообщал Asharq al-Awsat.

Он занимался определением линии преемственности престола, что является проблемой для королевской династии страны, поскольку количество принцев составляет 7 тыс. человек.

В начале августа в Саудовской Аравии скончался 26-летний принц Сальман бен Абдалла бен Турки Аль Сауд. Портал Eremnews со ссылкой на источник в окружении скончавшегося тогда сообщал, что принц умер от сердечного приступа.