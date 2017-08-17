Вячеслав Шпорт отправился с рабочим визитом в Комсомольский и Амурский районы

Сначала Вячеслав Шпорт проинспектирует объекты Долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития города Юности. В частности, он оценит работы по капитальному ремонту теплосетей, реконструкции драматического театра, строительству дорожной инфраструктуры к площадке ТОР «Парус». Кроме того, губернатор встретится с руководством АО «ПРОМТЕХ-на-Амуре». Это одно из первых предприятий, которое планирует наладить производство комплектующих для воздушных судов на площадях ТОР.

В Комсомольске Вячеслав Шпорт проведет прием по личным вопросам, примет участие в расширенном заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Также он будет присутствовать на торжествах по случаю Дня Воздушного флота РФ и годовщины основания Комсомольского-на-Амуре авиазавода.