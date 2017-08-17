Вячеслав Шпорт отправился с рабочим визитом в Комсомольский и Амурский районы
Там он осмотрит площадки ТОР и примет участие в торжествах, посвященных Дню Воздушного флота РФ и годовщине основания
Там он осмотрит площадки ТОР и примет участие в торжествах, посвященных Дню Воздушного флота РФ и годовщине основания
Сначала Вячеслав Шпорт проинспектирует объекты Долгосрочного плана комплексного
В Комсомольске Вячеслав Шпорт проведет прием по личным вопросам, примет участие в расширенном заседании совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата. Также он будет присутствовать на торжествах по случаю Дня Воздушного флота РФ и годовщины основания
Далее губернатор края посетит Амурский район. На площадке ТОР он оценит реализацию проекта по созданию Дальневосточного центра по глубокой переработке древесины. В ходе визита Вячеслав Шпорт осмотрит производственные мощности Амурского гидрометаллургического комбината.