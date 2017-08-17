Владимир Путин анонсировал один из вопросов, которые будут подняты на ВЭФ

Вопросы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, планируется обсудить на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

«В сентябре, такую же тему обсудим и в отношении Дальнего Востока, прямо в самом Владивостоке, приурочим это к работе Восточного экономического форума. Так последовательно и будем заниматься всеми вопросами, связанными с развитием инфраструктуры», — сказал Владимир Путин накануне на совещании в Калининграде.

По словам главы государства, «проектов, связанных с развитием инфраструктуры, которые создадут прочную базу для дальнейшего роста экономики России, достаточно много». «Это важно и для решения социальных задач, повышения качества жизни людей», — уточнил он.

Отметим, что развитие транспортной инфраструктуры станет сквозной темой всех четырех тематических блоков деловой программы форума.

В рамках блока «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?» планируется рассмотреть вопросы поддержки инвестпроектов в ДФО, в том числе будет оцениваться эффективность механизма адресной инфраструктурной поддержки инвесторов.

Обсуждение транспорта и логистики пройдет на сессиях блока «Как делать бизнес на Дальнем Востоке». Эксперты и предприниматели поделятся опытом и обсудят модернизацию транспортных систем как одного из фактора, стимулирующего развитие экономики.