Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Экс-супруг Наргиз Закировой пришел на кастинг шоу «Голос»
Здоровую полноту поставили под сомнение
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
Ученые назвали смертельно опасные для микроволновки продукты
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Вспоминаем, что советовали «Очумелые ручки» из «Пока все дома»Программа «Пока все дома» существует с 1992 года, и одним из главных ее символов была рубрика «Очумелые ручки»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
"Нет слов и нет сил": дочь Глаголевой о смерти матери
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
39-летняя Екатерина Климова выглядит как подросток (фото)
61-летняя Вера Глаголева скончалась в США - СМИ
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Первые адреса для переселения из хрущевок
Фоторепортажи
8Тень Земли
11Мрамор Микеланджело
03:26 (мск), источник: VLADNEWS

Владимир Путин анонсировал один из вопросов, которые будут подняты на ВЭФ

Форум состоится в сентябре во Владивостоке.

Вопросы, связанные с развитием транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, планируется обсудить на третьем Восточном экономическом форуме во Владивостоке в сентябре. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу минвостокразвития.

«В сентябре, такую же тему обсудим и в отношении Дальнего Востока, прямо в самом Владивостоке, приурочим это к работе Восточного экономического форума. Так последовательно и будем заниматься всеми вопросами, связанными с развитием инфраструктуры», — сказал Владимир Путин накануне на совещании в Калининграде.

По словам главы государства, «проектов, связанных с развитием инфраструктуры, которые создадут прочную базу для дальнейшего роста экономики России, достаточно много». «Это важно и для решения социальных задач, повышения качества жизни людей», — уточнил он.

Отметим, что развитие транспортной инфраструктуры станет сквозной темой всех четырех тематических блоков деловой программы форума.

В рамках блока «Экономическая политика на востоке России. Что делаем дальше?» планируется рассмотреть вопросы поддержки инвестпроектов в ДФО, в том числе будет оцениваться эффективность механизма адресной инфраструктурной поддержки инвесторов.

Обсуждение транспорта и логистики пройдет на сессиях блока «Как делать бизнес на Дальнем Востоке». Эксперты и предприниматели поделятся опытом и обсудят модернизацию транспортных систем как одного из фактора, стимулирующего развитие экономики.

Модернизацию существующей транспортной системы и создание современной инфраструктуры обсудят участники блока «Дальний Восток — новое качество жизни, отвечая на вызовы». В частности, эти вопросы планируется поднять на сессиях «Комплексное развитие городов. Первые планы: Комсомольск-на-Амуре, Свободный», «Города будущего. Стратегия развития» и «Развитие приграничных территорий Востока России: вызовы и возможности».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Стали известны подробности смертельного ДТП в Приморье
Союз кинематографистов объявил дату прощания с Верой Глаголевой
Россия запустила в космос спутник военного назначения
На Украине завели дело о решении по «миллиардам» Януковича
«Реал» победил «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании
В США назвали отправную точку для сотрудничества с Россией
Минтруд предложил сделать образование чиновников непрерывным
Каспаров потерпел третье поражение на турнире в США
Спорт
Играл только Лунев: «Зенит» уступил «Утрехту» в матче ЛЕ «Зенит» второй раз подряд уступил в Лиге Европы. Сине-бело-голубым не помогла даже отличная игра голкипера
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
«Коммуналка» подорожает из-за поправок в закон об отходах
Назван округ Москвы со стремительно дешевеющим жильем
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
13 интересных идей для маленькой кухни
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
Как оформить интерьер в современном стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь