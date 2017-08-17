16 августа исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Основными направлениями повестки дня этого приема стало благоустройство ряда придомовых территорий Владивостока, а также дорожный ремонт. Поэтому в приеме граждан вместе с Константином Межоновым на этот раз участвовал заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Юрий Трунов.

В частности, на прием пришла жительница дома № 29 по улице Карякинской, председатель здешнего ТСЖ Элеонора Перетятко. Она рассказала (и подкрепила это многочисленными фотографиями), что благоустроенную силами жильцов территорию, прилегающую к этому дому, постоянно заливают с ближайшей сопки дождевые и грунтовые потоки воды, они наносят кучи мусора и камней. И все из-за того, что здесь не работает ливневая канализация. Подписи под письмом с настоятельной просьбой провести здесь ремонтные работы поставили 145 жильцов дома.

Константин Межонов пояснил заявительнице установленные законом процедуры для того, чтобы из бюджета города можно было выделить соответствующие средства, а потом объявить торги для выявления подрядчика данных работ. Эти процессы невозможно провести в одночасье, к тому же в бюджете нынешнего года такие средства не предусмотрены. Однако решить наболевшую проблему необходимо. Поэтому он поручил Юрию Трунову до конца августа определить необходимую для данных работ смету, чтобы в ближайшем октябре, когда начнется бюджетирование, внести ремонт ливневки в этом районе в план.