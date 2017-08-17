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03:45 (мск), источник: VLADNEWS

Исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам

Основными направлениями повестки дня этого приема стало благоустройство ряда придомовых территорий.

16 августа исполняющий обязанности главы города Владивостока Константин Межонов провел прием граждан по личным вопросам, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Основными направлениями повестки дня этого приема стало благоустройство ряда придомовых территорий Владивостока, а также дорожный ремонт. Поэтому в приеме граждан вместе с Константином Межоновым на этот раз участвовал заместитель начальника управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Юрий Трунов.

В частности, на прием пришла жительница дома № 29 по улице Карякинской, председатель здешнего ТСЖ Элеонора Перетятко. Она рассказала (и подкрепила это многочисленными фотографиями), что благоустроенную силами жильцов территорию, прилегающую к этому дому, постоянно заливают с ближайшей сопки дождевые и грунтовые потоки воды, они наносят кучи мусора и камней. И все из-за того, что здесь не работает ливневая канализация. Подписи под письмом с настоятельной просьбой провести здесь ремонтные работы поставили 145 жильцов дома.

Константин Межонов пояснил заявительнице установленные законом процедуры для того, чтобы из бюджета города можно было выделить соответствующие средства, а потом объявить торги для выявления подрядчика данных работ. Эти процессы невозможно провести в одночасье, к тому же в бюджете нынешнего года такие средства не предусмотрены. Однако решить наболевшую проблему необходимо. Поэтому он поручил Юрию Трунову до конца августа определить необходимую для данных работ смету, чтобы в ближайшем октябре, когда начнется бюджетирование, внести ремонт ливневки в этом районе в план.

Для выполнения просьб и предложений граждан Константином Межоновым отданы поручения соответствующим структурам администрации города.

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