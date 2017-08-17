Кандидатов в Думу Владивостока просят играть по правилам
Администрация Владивостока призывает кандидатов использовать специальные места для размещения печатных агитационных материалов в преддверии выборов, сообщает ИА «Deita.ru».
Администрация Владивостока призывает кандидатов использовать специальные места для размещения печатных агитационных материалов в преддверии выборов, сообщает ИА «Deita.ru».
Их перечень закреплён постановлением № 1826 от 19 июля 2017 года «О выделении на территории Владивостокского городского округа специальных мест для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, на выборах депутатов Думы города Владивостока, назначенных на 10.09.2017».
Все плакаты можно размещать на подпорных стенах и стенах
При этом размещение
Михаил Грач.