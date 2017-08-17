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04:37 (мск), источник: ДЕЙТА

Кандидатов в Думу Владивостока просят играть по правилам

Администрация Владивостока призывает кандидатов использовать специальные места для размещения печатных агитационных материалов в преддверии выборов, сообщает ИА «Deita.ru».

Источник: ДЕЙТА

Их перечень закреплён постановлением № 1826 от 19 июля 2017 года «О выделении на территории Владивостокского городского округа специальных мест для размещения печатных агитационных материалов зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки кандидатов, на выборах депутатов Думы города Владивостока, назначенных на 10.09.2017».

Все плакаты можно размещать на подпорных стенах и стенах гаражно-строительных кооперативов, досках объявлений ряда жилых домов и магазинов, на специально установленных администрацией Владивостока стендах. Всего определено порядка 220 адресов во всех районах города. Кроме того, размещение печатных агитационных материалов возможно на зданиях и сооружениях — при согласовании с собственником.

При этом размещение каких-либо предвыборных материалов, плакатов, листовок запрещено на памятниках, обелисках, на зданиях, где расположены правоохранительные органы, избирательные комиссии, на зданиях, являющихся объектами культурного наследия и многих других объектах. Незаконной является расклейка предвыборных плакатов на остановочных комплексах, в том числе, стеклянных, и опорах уличного освещения, на ограждениях, парапетах, в переходах, на подпорных стенах (если они специально не отведены для этой цели), на фасадах домов (без согласования с собственниками), на других городских объектах. Кроме того, размещение агитационных материалов вне специально установленных мест является административным правонарушением.

Михаил Грач.

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