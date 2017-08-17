Кандидатов в Думу Владивостока просят играть по правилам

Все плакаты можно размещать на подпорных стенах и стенах гаражно-строительных кооперативов, досках объявлений ряда жилых домов и магазинов, на специально установленных администрацией Владивостока стендах. Всего определено порядка 220 адресов во всех районах города. Кроме того, размещение печатных агитационных материалов возможно на зданиях и сооружениях — при согласовании с собственником.

При этом размещение каких-либо предвыборных материалов, плакатов, листовок запрещено на памятниках, обелисках, на зданиях, где расположены правоохранительные органы, избирательные комиссии, на зданиях, являющихся объектами культурного наследия и многих других объектах. Незаконной является расклейка предвыборных плакатов на остановочных комплексах, в том числе, стеклянных, и опорах уличного освещения, на ограждениях, парапетах, в переходах, на подпорных стенах (если они специально не отведены для этой цели), на фасадах домов (без согласования с собственниками), на других городских объектах. Кроме того, размещение агитационных материалов вне специально установленных мест является административным правонарушением.