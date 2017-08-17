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05:41 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярских чиновников обязали заниматься программой капремонта

По мнению властей, от такой схемы выигрывают все жители.

Источник: Reuters

Заниматься программой капремонта в Красноярске обязали чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На такую схему работу переходят во многих городах. По мнению властей, от неё выигрывают все жители, так как в мэрии лучше знают ситуацию, а значит, это скажется на эффективности программы в целом.

Краевой фонд капремонта, управляющий работами ранее, теперь будет только собирать деньги с жителей и работать с претензиями. А вот отбирать подрядчиков, следить за ними и принимать готовые работы теперь обязанность властей. В идеале, передача функций заказчика и контролера городской администрации должна повысить качество всех видов ремонта.

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