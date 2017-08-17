Красноярских чиновников обязали заниматься программой капремонта

Источник: Reuters

Заниматься программой капремонта в Красноярске обязали чиновников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На такую схему работу переходят во многих городах. По мнению властей, от неё выигрывают все жители, так как в мэрии лучше знают ситуацию, а значит, это скажется на эффективности программы в целом.