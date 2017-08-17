Красноярских чиновников обязали заниматься программой капремонта
По мнению властей, от такой схемы выигрывают все жители.
По мнению властей, от такой схемы выигрывают все жители.
Заниматься программой капремонта в Красноярске обязали чиновников. Об этом сообщили в
На такую схему работу переходят во многих городах. По мнению властей, от неё выигрывают все жители, так как в мэрии лучше знают ситуацию, а значит, это скажется на эффективности программы в целом.
Краевой фонд капремонта, управляющий работами ранее, теперь будет только собирать деньги с жителей и работать с претензиями. А вот отбирать подрядчиков, следить за ними и принимать готовые работы теперь обязанность властей. В идеале, передача функций заказчика и контролера городской администрации должна повысить качество всех видов ремонта.