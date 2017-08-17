Саудовская Аравия допустит катарцев на хадж в Мекку

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Такое решение, как следует из сообщения саудовского новостного агентства, было принято наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммадом бин Салманом после консультаций с посланником Дохи.

Более того, принц распорядился отправить в Доху свой самолет, чтобы за собственный счет доставить катарских паломников в Мекку.