Дмитрий Рогозин находится с рабочим визитом на Иркутском авиазаводе
Вице-премьер осмотрел производство с губернатором Иркутской области.
Источник:IrkutskMedia.ru
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин находится с рабочим визитом на Иркутском авиационном заводе сегодня, 17 августа. Вице-премьер осмотрел производство с губернатором Приангарья Сергеем Левченко и директором предприятия, депутатом ЗС Александром Вепревым. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.
Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Дмитрий Рогозин посетит Улан-Удэ.