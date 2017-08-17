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06:01 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Дмитрий Рогозин находится с рабочим визитом на Иркутском авиазаводе

Вице-премьер осмотрел производство с губернатором Иркутской области.

Источник: IrkutskMedia.ru

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Рогозин находится с рабочим визитом на Иркутском авиационном заводе сегодня, 17 августа. Вице-премьер осмотрел производство с губернатором Приангарья Сергеем Левченко и директором предприятия, депутатом ЗС Александром Вепревым. Об этом сообщает корр. ИА IrkutskMedia.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация о том, что Дмитрий Рогозин посетит Улан-Удэ.

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