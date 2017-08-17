Глава Омского района добился отмены штрафа за волокиту
Геннадию Долматову удалось добиться отмены решения суда о назначении штрафа, доказав незаконность требований прокурора.
Геннадию Долматову удалось добиться отмены решения суда о назначении штрафа, доказав незаконность требований прокурора.
Как ранее сообщал «СуперОмск», мировой судья Омского района признал чиновника виновным в невыполнении законных требований прокурора — Долматов ответил надзорному ведомству с опозданием. За этого главе Омского района был назначен штраф в размере 2000 рублей.
Однако представитель Долматова с таким решением не согласился и подал апелляцию. Омский райсуд рассмотрел ее 15 августа и выявил серьезные нарушения норм материального и процессуального права в постановлении мирового судьи. Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что производство по делу об административном правонарушении было начато незаконно и возложение ответственности за данное правонарушение на главу района недопустимо в связи с отсутствием события правонарушения, отметили в администрации района.
В итоге было отменено постановление о назначении штрафа и прекращено производство по делу.