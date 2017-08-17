В минтруда Башкирии создадут управление по семейным вопросам

Создавать в Башкирии министерство семьи пока не будут. Об этом вчера, 16 августа, заявил глава региона Рустэм Хамитов на встрече с замминистра труда России. Любовь Ельцова посетила Уфу с официальным визитом.

— Мы точно определились, что делами семьи будет заниматься министерство труда и социальной защиты, — заявил Хамитов. — Будет создано управление в недрах этого ведомства.

По словам главы региона, главной задачей этой структуры станет увеличения рождаемости. В первую очередь, путем адресной социальной помощи.

— В конечном итоге мы хотим, чтобы ребятишек рождалось больше, — уточнил глава региона.