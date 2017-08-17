В минтруда Башкирии создадут управление по семейным вопросам
Об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов.
Об этом заявил глава республики Рустэм Хамитов.
Создавать в Башкирии министерство семьи пока не будут. Об этом вчера, 16 августа, заявил глава региона Рустэм Хамитов на встрече с замминистра труда России. Любовь Ельцова посетила Уфу с официальным визитом.
— Мы точно определились, что делами семьи будет заниматься министерство труда и социальной защиты, — заявил Хамитов. — Будет создано управление в недрах этого ведомства.
По словам главы региона, главной задачей этой структуры станет увеличения рождаемости. В первую очередь, путем адресной социальной помощи.
— В конечном итоге мы хотим, чтобы ребятишек рождалось больше, — уточнил глава региона.
Ранее власти Башкирии приняли решение о выплате 300 тысяч рублей за первого ребенка. Единовременную выплату получат те, кто нуждается в улучшении жилищных условий.