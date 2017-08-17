Илья Спокойнов (Митькин) не хочет сидеть за решёткой

Источник: AP 2017

Суд во Владивостоке оставил политтехнолога и гендиректора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова под стражей до осени. Однако его адвокаты обжаловали данное решение.

Генидиректору ХК «Адмирал», политтехнологу Илье Спокойнову (также известному как Митькин), в очередной раз продлили срок пребывания в следственном изоляторе. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщил и.о. председателя Ленинского районного суда Владивостока Максим Ануфриев. «Соответствующее ходатайство подал следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел по Приморскому краю. Суд удовлетворил его. Срок меры пресечения для Спокойнова продлили до 21 октября», — пояснил он.

Однако адвокаты Митькина не согласились с данным решением. Они подали апелляционную жалобу. Так что окончательное решение о пребывании опального политтехнолога в СИЗО примут после обжалования в краевом суде.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что силовики задержали Илью Спокойнова в середине февраля в Москве. Его обвинили в организации особо крупного мошенничества. По версии следствия, с мая 2014 по июнь 2016 года Спокойнов и его сообщники воровали бюджетные деньги, выделенные для развития «Краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы». В их карманах осели 62,5 миллиона рублей, предназначенных для оборудования универсальных спортплощадок.