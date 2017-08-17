Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
Здоровую полноту поставили под сомнение
Муж Веры Глаголевой сообщил подробности ее смерти
США теряют союзников из-за России: какие страны не с Америкой
Анастасия Стриженова и ее муж Петр отдыхают в Турции (фото)
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
25 лет чаепитий: почему «Первый» закрыл «Пока все дома»
Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидной коляске
В России создали крупнейший экскаватор (фото)
В США сделают летающий автомобиль DeLorean
Дочери Глаголевой подавлены смертью матери - СМИ
СМИ назвали причину смерти 61-летней Глаголевой
Равшана Куркова вышла замуж (фото)
Подписчики осудили Наталью Водянову за неопрятный внешний вид
СМИ назвали причину смерти 61-летней Веры Глаголевой
СМИ: В США просят отдать Киев РФ за помощь КНДР
Коммуналка подорожает из-за поправок в закон об отходах
Россияне смогут бесплатно получить лесные участки
Фоторепортажи
14День Воздушно-десантных войск—2017
12Растущее напряжение вокруг КНДР
08:06 (мск), источник: Восток Медиа

Илья Спокойнов (Митькин) не хочет сидеть за решёткой

Его адвокаты обжаловали решение суда о продлении срока пребывания в СИЗО Владивостока.

Источник: AP 2017

Суд во Владивостоке оставил политтехнолога и гендиректора хоккейного клуба «Адмирал» Илью Спокойнова под стражей до осени. Однако его адвокаты обжаловали данное решение.

Генидиректору ХК «Адмирал», политтехнологу Илье Спокойнову (также известному как Митькин), в очередной раз продлили срок пребывания в следственном изоляторе. Об этом корреспонденту РИА «Восток-Медиа» сообщил и.о. председателя Ленинского районного суда Владивостока Максим Ануфриев. «Соответствующее ходатайство подал следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел по Приморскому краю. Суд удовлетворил его. Срок меры пресечения для Спокойнова продлили до 21 октября», — пояснил он.

Однако адвокаты Митькина не согласились с данным решением. Они подали апелляционную жалобу. Так что окончательное решение о пребывании опального политтехнолога в СИЗО примут после обжалования в краевом суде.

РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о том, что силовики задержали Илью Спокойнова в середине февраля в Москве. Его обвинили в организации особо крупного мошенничества. По версии следствия, с мая 2014 по июнь 2016 года Спокойнов и его сообщники воровали бюджетные деньги, выделенные для развития «Краевой комплексной детско-юношеской спортивной школы». В их карманах осели 62,5 миллиона рублей, предназначенных для оборудования универсальных спортплощадок.

После этого опального политтехнолога поместили в СИЗО. Как пояснили в приморском управлении СК РФ, за решётку посадили и остальных фигурантов дела. Вероятно, речь идёт о супруге Митькина Марине Свиридовой и председателе приморского Союза горнопромышленников Алексее Авершине. Работники правоохранительных органов задержали их в конце декабря 2016 года. Авершину и Свиридовой также предъявили обвинения в мошенничестве. В апреле Авершина выпустили из СИЗО под домашний арест.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Пропавшего во Владивостоке мальчика обнаружили мёртвым
Владельцы затонувшей баржи: природа Хабаровского края не пострадала
Союз кинематографистов объявил дату прощания с Верой Глаголевой
Россия запустила в космос спутник военного назначения
Чиновники предлагают прощать крупному бизнесу первые нарушения
«Реал» победил «Барселону» и завоевал Суперкубок Испании
ЦБ обяжет банки предоставлять подробную информацию о хищениях
Главный стратег США заявил об экономической войне с Китаем
Турция примет российских экспертов для оценки вируса Коксаки
Спорт
Играл только Лунев: «Зенит» уступил «Утрехту» в матче ЛЕ «Зенит» второй раз подряд уступил в Лиге Европы. Сине-бело-голубым не помогла даже отличная игра голкипера
Авто
В модельном ряду Toyota появился бюджетный седан Для рынка в Таиланде компания Toyota предложила недорогой седан Toyota Yaris Ativ
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!» Ведущая прокомментировала слухи о закрытии программы
Недвижимость
Проект недели: удобная квартира в питерской новостройке
Архитектура позднего СССР: фантастика, ставшая реальностью (фото)
Россиян смогут лишать участков и садовых домиков
Петербуржцы раскритиковали программу расселения хрущевок
Леди
В моду вошло марморирование волос (фото) А вам такое нравится? Решились бы примерить?
Дети
Юлию Савичеву поздравляют с рождением ребенка В СМИ и соцсетях вновь муссируются слухи о том, что певица впервые стала мамой.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
13 интересных идей для маленькой кухни
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь