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10:37 (мск), источник: РИА Новости

В учениях в Волгоградской области примут участие 500 единиц техники

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Около трех тысяч военнослужащих Южного военного округа и 500 единиц техники примут участие в масштабных учениях в Волгоградской области под руководством командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

Источник: РИА Новости

«Соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на территории Волгоградской области, примут участие в командно-штабной тренировке (КШТ), проводимой под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова… в плановых мероприятиях боевой подготовки примут участие около 3 тысяч военнослужащих и более 500 единиц военной и специальной техники», — сказал он.

По словам Астафьева, основными целями тренировки являются совершенствование навыков командиров и начальников, организация управления и взаимодействия при выполнении боевых задач. Управление войсками будет организованно с полевых подвижных пунктов, а координация действий будет осуществляться через региональный центр управления штаба ЮВО.

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