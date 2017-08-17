В учениях в Волгоградской области примут участие 500 единиц техники

«Соединения и воинские части Южного военного округа (ЮВО), дислоцированные на территории Волгоградской области, примут участие в командно-штабной тренировке (КШТ), проводимой под руководством командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова… в плановых мероприятиях боевой подготовки примут участие около 3 тысяч военнослужащих и более 500 единиц военной и специальной техники», — сказал он.