Регистрация кандидатов на муниципальные выборы завершилась в Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Этап регистрации кандидатов на муниципальных выборах завершился в Иркутской области. По данным на 16 августа, на выборах глав муниципальных образований документы о выдвижении представили 1054 кандидата, а были зарегистрированы — 885 (с учетом досрочных выборов главы Вихоревского МО). На выборах мэров Усольского, Жигаловского, Тулунского, Слюдянского районов, Усолья-Сибирского, города Бодайбо и района всего выдвигались 43 кандидата, удостоверения о регистрации получили 33. Депутатские мандаты в думах муниципалитетов на этапе выдвижения заинтересовали 4897 претендентов, из них зарегистрированы были 4387 кандидатов. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Избирательной комиссии Иркутской области.

С 12 августа стартовал агитационный период в средствах массовой информации для зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах, назначенных на 10 сентября. Завершится он в 00.00 9 сентября.

«Избирательная комиссия Иркутской области напоминает, что размещать агитационные материалы кандидаты могут в тех СМИ, которые соответствующим образом уведомили теризбиркомы и опубликовали расценки на свои услуги. Перечни таких изданий и телерадиоканалов размещены на сайтах комиссий, организующих выборы. Все вышедшие агитационные материалы СМИ обязаны хранить 12 месяцев с даты проведения выборов», — сообщается на сайте.

Кроме того, согласно вступившим в силу изменениям законодательства, кандидат может использовать в агитации только свое изображение, фотографии других лиц, даже членов собственной семьи (супруги, детей), недопустимы.