Регистрация кандидатов на муниципальные выборы завершилась в Иркутской области
Избирком зарегистрировал 5272 кандидата на посты глав и депутатов.
Избирком зарегистрировал 5272 кандидата на посты глав и депутатов.
Этап регистрации кандидатов на муниципальных выборах завершился в Иркутской области. По данным на 16 августа, на выборах глав муниципальных образований документы о выдвижении представили 1054 кандидата, а были зарегистрированы — 885 (с учетом досрочных выборов главы Вихоревского МО). На выборах мэров Усольского, Жигаловского, Тулунского, Слюдянского районов,
С 12 августа стартовал агитационный период в средствах массовой информации для зарегистрированных кандидатов на муниципальных выборах, назначенных на 10 сентября. Завершится он в 00.00 9 сентября.
«Избирательная комиссия Иркутской области напоминает, что размещать агитационные материалы кандидаты могут в тех СМИ, которые соответствующим образом уведомили теризбиркомы и опубликовали расценки на свои услуги. Перечни таких изданий и телерадиоканалов размещены на сайтах комиссий, организующих выборы. Все вышедшие агитационные материалы СМИ обязаны хранить 12 месяцев с даты проведения выборов», — сообщается на сайте.
Кроме того, согласно вступившим в силу изменениям законодательства, кандидат может использовать в агитации только свое изображение, фотографии других лиц, даже членов собственной семьи (супруги, детей), недопустимы.
Единый день голосования назначен на 10 сентября. Всего в Иркутской области пройдет 553 муниципальных кампании.