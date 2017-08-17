Власти Прикамья сократили сроки регистрации прав на недвижимость

Врио губернатора напомнил, что поручал переориентировать процедуру регистрации прав собственности «на человека», сократить ее сроки. Новая система работает четыре месяца, через нее прошло около 1,2 тыс. человек. «Ранее от жителей региона и предпринимателей поступали жалобы на затягивание процесса и отказы в регистрации прав собственности», — отметил он.

На уровне всех муниципалитетов созданы рабочие группы, работающие по принципу «единого окна». Это и позволило сократить сроки регистрации прав собственности и постановки земельных участков на кадастровый учет. Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории сократился с 30 до 9 дней. Срок присвоения адреса участку и объекту недвижимости и внесения его в Федеральную информационную адресную систему сократился с 30 до 15 дней.