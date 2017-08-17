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08:58 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Власти Прикамья сократили сроки регистрации прав на недвижимость

ПЕРМЬ, 17 августа, ФедералПресс. Правительство Пермского края обсудило вопрос оформления прав собственности на недвижимость и земельные участки. Глава региона Максим Решетников поручил оптимизировать схему регистрации этих прав.

Врио губернатора напомнил, что поручал переориентировать процедуру регистрации прав собственности «на человека», сократить ее сроки. Новая система работает четыре месяца, через нее прошло около 1,2 тыс. человек. «Ранее от жителей региона и предпринимателей поступали жалобы на затягивание процесса и отказы в регистрации прав собственности», — отметил он.

На уровне всех муниципалитетов созданы рабочие группы, работающие по принципу «единого окна». Это и позволило сократить сроки регистрации прав собственности и постановки земельных участков на кадастровый учет. Срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории сократился с 30 до 9 дней. Срок присвоения адреса участку и объекту недвижимости и внесения его в Федеральную информационную адресную систему сократился с 30 до 15 дней.

В сентябре на сайте «Управляем вместе» будет открыт специальный раздел, где можно будет пожаловаться на нарушение сроков и качества документов при постановке земельного участка на кадастровый учет.

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