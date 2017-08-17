Председатель гордумы ответил на вопросы пермяков

Вопрос на совершенно любую тему можно было задать накануне по телефону председателю Пермской Думы Юрию Уткину. Его черед настал проводить прямую линию в городском колл-центре. 13 звонков за час работы — большинство из них касались городского благоустройства. Некоторые пермяки звонили, чтобы поблагодарить, но большинство предлагали свои объекты, а порой и проекты.