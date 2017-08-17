Председатель гордумы ответил на вопросы пермяков
Вопрос на совершенно любую тему можно было задать накануне по телефону председателю Пермской Думы Юрию Уткину.
Вопрос на совершенно любую тему можно было задать накануне по телефону председателю Пермской Думы Юрию Уткину.
Вопрос на совершенно любую тему можно было задать накануне по телефону председателю Пермской Думы Юрию Уткину. Его черед настал проводить прямую линию в городском
Сразу после прямой линии Юрий Уткин с блокнотом, полным заметок, отправился в думу, где заседали депутатские комитеты.