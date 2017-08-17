Назаров рекомедовал новому главе вернуть былую славу Кормиловскому району
Омский губернатор встретился с Амангельды Мендубаевым.
Омский губернатор встретился с Амангельды Мендубаевым.
Губернатор Омской области Виктор Назаров встретился с новым главой Кормиловского района Амангельды Мендубаевым, избранным на эту должность 4 августа. Он призвал руководителя внимательно изучить ключевые вопросы: дороги, тепло, водоснабжение, коммунальные тарифы.
А также настойчиво рекомендовал вернуть былую славу району.
Виктор Назаров, губернатор Омской области:
— Вы получили не просто должность, а ответственность за муниципальное образование, за его развитие. Кормиловцы, думаю, сейчас в ожидании, что их району вернут былую славу. Надеюсь, вы сделаете всё от вас зависящее, чтобы не обмануть этих ожиданий.
Тогда как Амангельды Мендубаев обещал сделать жизнь кормиловцев лучше.
— Моя главная задача, чтобы жизнь кормиловцев становилась комфортнее, уютнее и лучше. Без эффективной команды, благоприятного инвестиционного климата и поддержки земляков не добиться её решения, поэтому в приоритет своей деятельности я ставлю эти направления, — подчеркнул Амангельды Мендубаев.
К слову, новый глава Кормиловского района учился на юрфаке ОмГУ в 1983—1988 годах на одном «потоке» с Виктором Назаровым, а затем вместе с будущим главой региона работал в Черлакской прокуратуре.