Назаров рекомедовал новому главе вернуть былую славу Кормиловскому району

Губернатор Омской области Виктор Назаров встретился с новым главой Кормиловского района Амангельды Мендубаевым, избранным на эту должность 4 августа. Он призвал руководителя внимательно изучить ключевые вопросы: дороги, тепло, водоснабжение, коммунальные тарифы.

А также настойчиво рекомендовал вернуть былую славу району.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Вы получили не просто должность, а ответственность за муниципальное образование, за его развитие. Кормиловцы, думаю, сейчас в ожидании, что их району вернут былую славу. Надеюсь, вы сделаете всё от вас зависящее, чтобы не обмануть этих ожиданий.

Тогда как Амангельды Мендубаев обещал сделать жизнь кормиловцев лучше.

— Моя главная задача, чтобы жизнь кормиловцев становилась комфортнее, уютнее и лучше. Без эффективной команды, благоприятного инвестиционного климата и поддержки земляков не добиться её решения, поэтому в приоритет своей деятельности я ставлю эти направления, — подчеркнул Амангельды Мендубаев.