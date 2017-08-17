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09:02 (мск), источник: Om1.ru

Назаров рекомедовал новому главе вернуть былую славу Кормиловскому району

Омский губернатор встретился с Амангельды Мендубаевым.

Губернатор Омской области Виктор Назаров встретился с новым главой Кормиловского района Амангельды Мендубаевым, избранным на эту должность 4 августа. Он призвал руководителя внимательно изучить ключевые вопросы: дороги, тепло, водоснабжение, коммунальные тарифы.

А также настойчиво рекомендовал вернуть былую славу району.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

 — Вы получили не просто должность, а ответственность за муниципальное образование, за его развитие. Кормиловцы, думаю, сейчас в ожидании, что их району вернут былую славу. Надеюсь, вы сделаете всё от вас зависящее, чтобы не обмануть этих ожиданий.

Тогда как Амангельды Мендубаев обещал сделать жизнь кормиловцев лучше.

— Моя главная задача, чтобы жизнь кормиловцев становилась комфортнее, уютнее и лучше. Без эффективной команды, благоприятного инвестиционного климата и поддержки земляков не добиться её решения, поэтому в приоритет своей деятельности я ставлю эти направления, — подчеркнул Амангельды Мендубаев.

К слову, новый глава Кормиловского района учился на юрфаке ОмГУ в 1983—1988 годах на одном «потоке» с Виктором Назаровым, а затем вместе с будущим главой региона работал в Черлакской прокуратуре.

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