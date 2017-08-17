Федеральный Минкульт отрицает обыски по делу омской «Саламандры»

По словам чиновников, силовики действительно приходили в ведомство, однако ордеров на обыск не предъявляли.

«Данная информация действительности не соответствует. 15 августа сотрудники Следственного комитета России действительно посетили кабинет исполняющего обязанности директора Департамента инвестиций и имущества Максима Кононова в здании Минкультуры России по адресу: Леонтьевский переулок, д. 7, однако постановление на обыск не выносилось. Соответственно, обыск представителями СК не проводился, при этом по просьбе правоохранительных органов сотрудники министерства оказали следствию необходимое содействие», — говорится в сообщении (цитата по сайту «РИА Новости»).

Более того, по словам представителей Следкома России, к исполняющему обязанности директора департамента инвестиций и имущества Максиму Кононову, у которого якобы прошли обыски, претензий у силовиков нет.