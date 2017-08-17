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10:34 (мск), источник: РИА Новости

ЕС добился вывода из-под санкций части энергопроектов с участием России

БРЮССЕЛЬ, 17 авг — РИА Новости. Благодаря усилиям ЕС из-под действия новых антироссийских санкций США выведены некоторые энергопроекты с российским участием, заявил постпред РФ в ЕС Владимир Чижов в интервью радио Sputnik.

Источник: РИА "Новости"

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР.

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После подписания Трампом закона о санкциях, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал новые санкции незаконными, отметив, что с их помощью США хотят расчистить себе место для поставки американских энергоресурсов в ЕС. В свою очередь, комментируя подписание закона, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель займется защитой экономических интересов ЕС.

«Поскольку те комментарии, которые были слышны из Белого дома, однозначной картины (по поводу новых антироссийских санкций — ред.), по крайней мере в глазах европейцев, не создали. То есть в самом законе, как они считают, есть люфт. Этот люфт в Евросоюзе склонны причислять, в том числе, к результатам собственных усилий на этапе прохождения этого закона через конгресс», — сообщил Чижов.

Дипломат согласился с тем, что по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта Евросоюзу «кое-какие углы удалось сгладить и кое-какие цифры подправить».

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«Я могу привести два примера, которые больше всего бросаются в глаза. В одной из статей, как раз из наиболее чувствительных, в том числе для России, — про газопроводы. В первоначальном варианте было отмечено, что президент «должен» предпринимать соответствующие шаги, а еэсовцы утверждают, что именно благодаря их воспитательной работе с американцами глагол «shall», который читается в данном контексте как «должен», был заменен на глагол «may», то есть «может», — указал он.

«И второй момент — это повышение планки допустимого российского участия в международных энергетических проектах. В первоначальном варианте было 10%, сейчас 33%, что выводит из-под действия закона некоторые проекты с российским участием. Но, конечно, это не относится к “Северному потоку-2” и другим потенциальным нашим крупным задумкам», — добавил Чижов.

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8 августа© Ньюстюб
4 комментарияк этой статье
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Комментарии4
Комментарии
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Shri Amba
Процесс пошел!
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