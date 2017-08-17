ЕС добился вывода из-под санкций части энергопроектов с участием России

Источник: РИА "Новости"

В начале августа президент США Дональд Трамп подписал принятый конгрессом законопроект о новых санкциях против России, Ирана и КНДР.

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После подписания Трампом закона о санкциях, министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль назвал новые санкции незаконными, отметив, что с их помощью США хотят расчистить себе место для поставки американских энергоресурсов в ЕС. В свою очередь, комментируя подписание закона, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Брюссель займется защитой экономических интересов ЕС.

«Поскольку те комментарии, которые были слышны из Белого дома, однозначной картины (по поводу новых антироссийских санкций — ред.), по крайней мере в глазах европейцев, не создали. То есть в самом законе, как они считают, есть люфт. Этот люфт в Евросоюзе склонны причислять, в том числе, к результатам собственных усилий на этапе прохождения этого закона через конгресс», — сообщил Чижов.

Дипломат согласился с тем, что по сравнению с первоначальным вариантом законопроекта Евросоюзу «кое-какие углы удалось сгладить и кое-какие цифры подправить».

«Я могу привести два примера, которые больше всего бросаются в глаза. В одной из статей, как раз из наиболее чувствительных, в том числе для России, — про газопроводы. В первоначальном варианте было отмечено, что президент «должен» предпринимать соответствующие шаги, а еэсовцы утверждают, что именно благодаря их воспитательной работе с американцами глагол «shall», который читается в данном контексте как «должен», был заменен на глагол «may», то есть «может», — указал он.