Жителей края просят заменить паспорта

Источник: Reuters

Перед грядущими выборами полицейские напомнили жителям Красноярского края о необходимости своевременной замены паспортов.

В сентябре жители некоторых районов края будут выбирать местных депутатов. Но участие в выборах невозможно по недействительному паспорту гражданина РФ и без регистрации. Всех, у кого имеются проблемы с документами, призывают заменить их.

«Недействительными считаются паспорта, которые не обменены по достижению 20-летнего и 45-летнего возраста, при изменении гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, пола, сведений о дате, месте рождения, при внесении сведений, отметок или записей, не предусмотренных законодательством», — напомнили в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю.