Жителей края просят заменить паспорта
Документы необходимо привести в порядок для участия в выборах, которые пройдут этой осенью.
Документы необходимо привести в порядок для участия в выборах, которые пройдут этой осенью.
Перед грядущими выборами полицейские напомнили жителям Красноярского края о необходимости своевременной замены паспортов.
В сентябре жители некоторых районов края будут выбирать местных депутатов. Но участие в выборах невозможно по недействительному паспорту гражданина РФ и без регистрации. Всех, у кого имеются проблемы с документами, призывают заменить их.
«Недействительными считаются паспорта, которые не обменены по достижению 20-летнего и 45-летнего возраста, при изменении гражданином в установленном порядке фамилии, имени, отчества, пола, сведений о дате, месте рождения, при внесении сведений, отметок или записей, не предусмотренных законодательством», — напомнили в Управлении по вопросам миграции ГУ МВД России по Красноярскому краю.
С заявлением о замене паспорта можно обратиться через «Единый портал государственных и муниципальных услуг». При получении услуги в электронном виде сокращаются сроки получения документов, также предусмотрена скидка при оплате госпошлины в размере 30%.