Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин посетил иркутский авиазавод

Источник: AP 2017

В Иркутске с рабочим визитом находится вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин. Уже было проведено совещание на авиазаводе корпорации «Иркут» под председательством вице-премьера.

В четверг, 17 августа на авиазаводе корпорации «Иркут» проходило совещание во главе с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным, который посетил Иркутскую область в рамках рабочего визита. В частности, вице-премьер побывал в цехе сборки самолета МС-21 — там сейчас собирают второй экземпляр первого российского магистрального самолета.

До конца года, как пишет «Интерфакс», он будет готов. В 2018 году корпорация планирует собрать еще два МС-21. В целом же, мощности Иркутского авиазавода позволят собираться до 10 самолетов в год. Первые поставки «Аэрофлоту» запланированы на 2018−2019 годы.