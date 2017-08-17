Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин посетил иркутский авиазавод
В 2018 году корпорация планирует собрать два МС-21.
В 2018 году корпорация планирует собрать два МС-21.
В Иркутске с рабочим визитом находится
В четверг, 17 августа на авиазаводе корпорации «Иркут» проходило совещание во главе с
До конца года, как пишет «Интерфакс», он будет готов. В 2018 году корпорация планирует собрать еще два МС-21. В целом же, мощности Иркутского авиазавода позволят собираться до 10 самолетов в год. Первые поставки «Аэрофлоту» запланированы на 2018−2019 годы.
В сентябре, по словам президента ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Юрия Слюсаря, заводские испытания самолета на 30 полетов будут возобновлены, а после этого МС-21 перегонят в Москву.