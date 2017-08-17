В гонке за губернаторским креслом поменялся претендент на второе место

По итогам пятого месяца губернаторской кампании в Свердловской области в неофициальном рейтинге кандидатов сменился претендент на второе место. Как передает 17 августа корреспондент «АиФ-Урал», претендентом на «серебро» стал депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин.

Виртуальное голосование, проведенное в рамках проекта «Губернатор Свердловской области», показало, что депутат сумел обойти претендента от КПРФ Алексея Парфенова. На первом месте остается глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, который при этом увеличил отрыв от своих конкурентов. В онлайн-голосовании он набрал 3145 голосов, в то время как Дмитрий Сергин получил 2904 голоса. Коммунист Парфенов заручился 2803 голосами.