В гонке за губернаторским креслом поменялся претендент на второе место
«Серебро» в рейтинге перешло депутату гордумы Дмитрию Сергину.
«Серебро» в рейтинге перешло депутату гордумы Дмитрию Сергину.
По итогам пятого месяца губернаторской кампании в Свердловской области в неофициальном рейтинге кандидатов сменился претендент на второе место. Как передает 17 августа корреспондент «АиФ-Урал», претендентом на «серебро» стал депутат городской думы Екатеринбурга Дмитрий Сергин.
Виртуальное голосование, проведенное в рамках проекта «Губернатор Свердловской области», показало, что депутат сумел обойти претендента от КПРФ Алексея Парфенова. На первом месте остается глава Среднего Урала Евгений Куйвашев, который при этом увеличил отрыв от своих конкурентов. В
Первое место в медиарейтинге занял Евгений Куйвашев — СМИ с 17 марта по 17 августа упомянули его 17 811. У Дмитрия Сергина и эсера Дмитрия Ионина упоминаний в 10 раз меньше.