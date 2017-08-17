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09:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

К участию в конкурсе на пост главы Лысьвы допущены все 11 кандидатов

ПЕРМЬ, 17 августа, ФедералПресс. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Лысьвы по итогам заседания допустила всех заявившихся кандидатов для участия в конкурсе. Заседание прошло 16 августа, сообщает Business Class.

Следующее заседание конкурсной комиссии пройдет 13 сентября. На нем комиссия должна отобрать не менее двух кандидатов для отбора, которые произведут депутаты гордумы Лысьвы.

Напомним, в конкурсе участвуют 11 человек. Это предприниматель Всеволод Пузанов, замглавы Лысьвы по экономике Андрей Шилов, исполнительный директор «Лысьва-Теплоэнерго» Алексей Горнов, и.о. главы Лысьвы Евгений Заводчиков, главврач ООО «Медсервис» Илья Арзамасцев, директор ООО «Андсер» Сергей Колобов, председатель гордумы Лысьвы Виктор Комаренко, начальник одного из подразделений «Метафракса» Дмитрий Хлыбов, депутат гордумы Лысьвы от «Справедливой России» Андрей Кобелев, замдиректора по производству ООО «ЛДСУ» Александр Гончаров, зампред гордумы Лысьвы Александр Смирнов.

Полномочия действующего главы Лысьвы Виталия Шувалова истекли еще в марте этого года. Предыдущий конкурс прошел в конце мая, но был признан несостоявшимся.

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