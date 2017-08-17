СРОЧНО: Первомайский райсуд Омска отменил регистрацию Грасса на выборах в горсовет

На этот раз Грасс пытался доказать действительность тех подписей, которые уже забраковала рабочая группа избирательной комиссии. Так, у комиссии возникли претензии к отчеству Олеси Осинцевой, у которой в паспорте значится Геннадиевна, а в подписных листах записали как Геннадьевна. Свидетель Осинцева явилась в суд и подтвердила эту ошибку.

Другой свидетель — Наталья Мацукова — пыталась объяснить, почему в ее подписи стоит дата позднее срока выдвижения, что тоже позволяет признать подпись недействительной. Женщина в суде заявила, что написала «30.09.2017» вместо 30.07.2017 по ошибке.

Кроме того, Грасс пытался приобщить к материалам дела статью с омского сайта, дискредитирующую ответчика, а также выдержку из ФЗ 67, чтобы с ней ознакомился истец. Эти документы не были приобщены к делу как не имеющие отношения к предмету спора.

В своем заключении прокурор отметила, что отсутствие в подписи избирателя субъекта и населенного пункта, а также дата, выходящая за пределы срока выдвижения, являются основаниями для признания подписей недействительными. Признание действительными тех подписей, которые уже были забракованы комиссией, в ходе этого заседания, по заключению прокурора, невозможно.

«Формулировки федерального закона восприняты административным лицом неверно. Недействительными также признаются подписи, собранные за пределами сроков. На одном листе отсутствует наименование субъекта и населенного пункта. Несмотря на доводы свидетеля о том, что она ошиблась в дате, они не могут быть приняты во внимание. При наличии такой ошибки кандидат должен был сделать оговорку еще во время заседания рабочей группы, как трактовать эту дату. Поэтому эти подписи считаются недействительными. Доводы о признании неправомерными действий рабочей группы не могут быть удовлетворены в ходе настоящего заседания. В части доводов о назначении экспертизы считаю нужным отказать», — заявила прокурор Ирина Бодяко.