Госадвокат Януковича просит суд освободить его от обязанностей
Виталий Мешечек заявил, что его решение обосновано «особой сложностью дела», а также той стадией, на которой дело находится.
Виталий Мешечек заявил, что его решение обосновано «особой сложностью дела», а также той стадией, на которой дело находится.
КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Госадвокат
«Прошу суд принять мой отказ и освободить меня от обязанностей адвоката в связи с невозможностью выполнять эти обязанности», — сказал он в четверг на заседании Оболонского районного суда Киева.
По словам адвоката, он не состоит ни в одном из адвокатских объединений и у него нет возможности привлечь помощников, в отличие от предыдущих адвокатов по делу.
Сторона обвинения тут же попросила суд не удовлетворять просьбу адвоката. По мнению прокуратуры, самоотвод защитника направлен на затягивание дела.
В свою очередь председательствующий судья Владислав Девятко предложил рассмотреть этот вопрос отдельно. «Вы поставили сложный вопрос перед судом, поэтому суд будет решать этот вопрос в совещательной комнате», — сказал он, обращаясь к Мешечеку.
В настоящее время в суде объявлен перерыв, судьи удалились из зала суда для принятия решения.
Государственный адвокат Виталий Мешечек впервые представил интересы Януковича в суде 12 июля. Он был назначен защитником в связи с выходом
Янукович 6 июля отказался от участия в судебном разбирательстве, заявив, что в ходе процесса были «нарушены все возможные принципы и нормы права, грубо попрана конституция Украины, полностью игнорируются процессуальные нормы», а итог суда «заранее определен».
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