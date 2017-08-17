Госадвокат Януковича просит суд освободить его от обязанностей

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КИЕВ, 17 августа. /ТАСС/. Госадвокат экс-президента Украины Виталий Мешечек просит суд освободить его от обязанностей защитника в суде по делу о госизмене.

«Прошу суд принять мой отказ и освободить меня от обязанностей адвоката в связи с невозможностью выполнять эти обязанности», — сказал он в четверг на заседании Оболонского районного суда Киева.

Мешечек заявил, что его решение обосновано «особой сложностью дела», а также той стадией, на которой дело в настоящее время находится.

По словам адвоката, он не состоит ни в одном из адвокатских объединений и у него нет возможности привлечь помощников, в отличие от предыдущих адвокатов по делу.

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Сторона обвинения тут же попросила суд не удовлетворять просьбу адвоката. По мнению прокуратуры, самоотвод защитника направлен на затягивание дела.

В свою очередь председательствующий судья Владислав Девятко предложил рассмотреть этот вопрос отдельно. «Вы поставили сложный вопрос перед судом, поэтому суд будет решать этот вопрос в совещательной комнате», — сказал он, обращаясь к Мешечеку.

В настоящее время в суде объявлен перерыв, судьи удалились из зала суда для принятия решения.

Государственный адвокат Виталий Мешечек впервые представил интересы Януковича в суде 12 июля. Он был назначен защитником в связи с выходом экс-президента из судебного процесса.