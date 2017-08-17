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11:32 (мск), источник: "Российская газета"

На ВЭФ обсудят роль женщин в развитии экономики России

По данным авторитетной международной организации Grant Thornton Internationa, доля женщин среди руководителей компаний в России составляет 43 процента, что является самым высоким показателем в мире, почти вдвое выше среднего. А в Европе в целом управляют мужчины, в среднем 65 процентов руководящих должностей за ними. И зарабатывают европейские «начальницы» на 23 процента меньше, чем их коллеги-мужчины.

Источник: Reuters

Кроме России среди лидеров рейтинга и другие бывшие республики СССР, в том числе Латвия (41 процент), Литва (39 процентов), Эстония (37 процентов), Грузия и Армения (по 35 процентов). Этот «фактор СССР» говорит о том, что ушедшая эпоха сформировала в нашем обществе не только социальные установки на равноправное и достойное положение женщин в обществе, но и были созданы базовые условия для последующего активного развития женского предпринимательства.

Доля женщин, готовых открыть свой бизнес, по данным опросов, только за последний год снизилась и не превышает 52 процентов, поделилась данными статистики ректор Международного института менеджмента объединений предпринимателей (МИМОП) ТПП РФ, вице-президент Общероссийской общественной организации «Женщины бизнеса» Анна Палагина.

«Только 19 процентов предпринимательниц в последние полгода привлекали финансирование. Почти треть заявляют об ухудшении условий для начала бизнеса в своем регионе», — констатирует она. Если сравнивать нашу ситуацию с положением дел в ведущих экономических странах, продолжает эксперт, то можно заметить, что целый ряд проблем является общими. К примеру, в США в 2016 году (по данным Исследования EY совместно с Women Presidents' Organization (WPO), Forbes Woman.), лишь 3 процента женщин, начиная свое дело, привлекали капитал венчурных фондов или частных фондов прямых инвестиций (private equity).

При этом «почти 70 процентов опрошенных финансировали запуск своего бизнеса из личных сбережений, около 20 процентов занимали деньги у членов семьи и друзей, 22 процента брали кредит как физическое лицо и только 27 процентов воспользовались кредитной линией», — приводит Палагина данные социологических опросов.

Существенным сдерживающим фактором по ее мнению является то, что почти половина женщин, когда решает открыть свое дело, не рассчитывает на поддержку близких. Многолетние наблюдения показывают, утверждает эксперт, «что женщины, открывая собственное дело, начинают заботиться о тех, кто не может сделать этого сам. Каким бы бизнесом мы не занимались, мы всегда это делаем по-особому: создавая не просто предприятие или услугу, которая приносит прибыль, но и формируя особый мир — обстановку внимания к людям и их семьям, особой женской заботы о коллективе, гармонии и взаимопонимания».

«Государство должно очень внимательно относиться ко всем процессам, идущим в женском предпринимательстве, особенно социальном, делать все возможное, для того, чтобы эта позитивная энергия активно участвовала в социально-экономических процессах и изменению жизни людей и конкретных семей к лучшему», — резюмирует Анна Палагина.

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