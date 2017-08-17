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10:42 (мск), источник: Коммерсантъ

УФАС пригрозило дискавалификацией главе департамента дорог и транспорта Перми

Пермское УФАС России возбудило антимонопольное дело в связи с неисполнением требований предупреждения, выданному департаменту дорог и транспорта администрации города Перми по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Как сообщает пресс-служба УФАС, нарушение закона выразилось в дискриминации условий деятельности перевозчиков. Результат проверки показал, что перевозчики, использовавшие другую систему учета проезда держателей льготных проездных документов, отличную от системы оператора (МКУ «Гортранс»), но аналогичную по принципу работы, не могли получить субсидии на возмещение недополученных доходов за перевозку граждан с льготными проездными документами.

УФАС предупредил департамент дорог и транспорта Перми о необходимости прекращения таких действий, ущемляющие права перевозчиков, должны были быть прекращены в срок до 8 августа, в том числе заявления хозсубъектов на получение субсидий должны были повторно рассмотрены. Департамент дорог и транспорта администрации Перми не согласился с позицией антимонопольного ведомства и не исполнил требование предупреждения. В информационной системе пассажиропотока на муниципальных маршрутах регулярных перевозок Перми данные о количестве перевезенных пассажиров льготных категорий зарегистрированы не были.

«В том случае, если в ходе рассмотрения дела факт нарушения подтвердится, главе департамента дорог и транспорта администрации Перми грозит дисквалификация, поскольку в прошлом году по аналогичной статье в отношении указанного должностного лица уже был наложен штраф за нарушение антимонопольного законодательства», — прокомментировал ситуацию и.о. руководителя УФАС Александр Плаксин.

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