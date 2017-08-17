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11:22 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Чрезвычайный посол Ирана посетит Нижегородскую область в рамках VI Международного бизнес-саммита 14—16 сентября

Чрезвычайный и полномочный посол исламской республики Иран в России господин Мехди Санаи впервые посетит Нижегородскую область в рамках VI Международного бизнес-саммита, который пройдёт в Нижнем Новгороде с 14 по 16 августа.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона со ссылкой на департамент внешних связей.

«В рамках визита господина посла будут сопровождать советник посольства Ирана по экономическим вопросам господин Давуд Мирзахани и сотрудник экономического отдела посольства Ирана Пак Хоссейн. В рамках визита Иранской делегации планируется обсудить возможности дальнейшего экономического сотрудничества. Кроме того, господин посол выступит с приветственным словом на пленарном заседании саммита», — отметила директор департамента Ольга Гусева.

Как сообщили в департаменте, на сегодняшний день Нижегородская область является экспортером продукции высокотехнологичного машиностроения, бумаги, картона, жиров и масел животного и растительного происхождения. В свою очередь, из Ирана в Нижегородскую область импортируются ковры, а также овощи, фрукты, орехи и сухофрукты.

Кроме того, положено начало взаимодействию в образовательной сфере: на сегодняшний день в Нижнем Новгороде проходят обучение девять студентов — граждан Ирана.

«Согласно данным Приволжского таможенного управления, товарооборот между Нижегородской областью и Ираном по итогам 2016 года увеличился в сравнении с 2015 годом в 7,5 раз — до 52 млн долларов. Тенденция к росту продолжилась и в первом квартале: по сравнению с показателями аналогичного периода 2016 года товарооборот увеличился в 4,3 раза и превысил 10,5 млн долларов. При этом экспорт значительно превышал импорт, таким образом, сложилось положительное сальдо торгового баланса», — подчеркнула Ольга Гусева.

Как добавили в департаменте внешних связей Нижегородской области, за последнюю неделю участие в бизнес-саммите также подтвердили делегации Австрии, Японии и Чехии. Как сообщалось ранее, более 50 делегаций планируют принять участие в VI Международном бизнес-саммите в Нижнем Новгороде.

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